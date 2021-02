Zvezdniki zaradi kršenja avtorskih pravic večkrat tarče kritik

Zvezdniki na družbenih omrežjih, še posebej na Instagramu , večkrat objavijo svoje fotografije, ki so očitno delo profesionalnega fotografa. Zaradi nepazljivosti deljenja z več milijoni sledilcev pa so lahko tudi ob zajetne količine denarja. Številni profesionalni fotografi si s fotografijo služijo denar, zato niso navdušeni, ko vidijo svoje delo objavljeno na družbenih omrežjih številnih zvezdnikov. Kršitve avtorskih pravic se, kot kaže, številni zvezdniki ne zavedajo, saj niso lastniki fotografij, če je ta nastala na javnem mestu.

"Ko narišete portret slavne osebe, ga ta oseba ne more vzeti in z njim narediti, kar želi, samo zato, ker je njegova podoba," ugotavljata odvetnika Domenic Romano in Leah Norod. "Enako velja za fotografijo. Pri tem obstajata različna sklopa pravic, subjektova in ustvarjalčeva. Znane osebe bi se morale s fotografom dogovoriti o uporabi fotografije in jim plačati določen znesek. Z drugimi besedami, morali bi plačati licenco, kot jo dobi fotograf, ko njegove fotografije objavi revija ali spletno mesto."