Zvezdniki zgroženi nad dogajanjem v kongresu: Kot hčerko dveh veteranov me je sram

Ameriški igralci, glasbeniki, televizijski voditelji so se po napadih na kongres v Washingtonu ostro odzvali na dogajanje. Mnoge od njih je sram, da se to dogaja v njihovem ljubem domu, večina pa se jih strinja, da bi bil končni izid popolnoma drugačen, če bi bili protestniki temnopolti.

icon-expand Zvezdniki še nikoli niso izražali toliko svojih mnenj o političnem dogajanju kot v zadnjih štirih letih, odkar je predsednik Donald Trump. FOTO: Profimedia

5. januar je žal dan, ki se bo v zgodovino Združenih držav Amerike moral zapisati zaradi nasilnega dogajanja v kongresu, kamor so vdrli privrženci predsednika Donalda Trumpa. V nasilnem napadu so umrli štirje ljudje, ranjenih je bilo 14 policistov, aretiranih več kot 50, policisti pa so zasegli več kosov orožja in v kongresu odkrili dve bombi. Več o napadu na povezavi spodaj.

Mnogi zvezdniki so na problematiko, ki jo s svojim predsedovanjem prinaša (kmalu nekdanji) predsednik ZDA Donald Trump, nenehno opozarjali. Ob zadnjih volitvah, kjer sta se za predsedniški naziv potegovala Trump in Joe Biden, so številni zvezdniki grozili, da se bodo ob ponovni zmagi Trumpa izselili iz Združenih držav Amerike, saj to ni več njihov dom. Trump je v zadnjih štirih letih namreč dodobra premešal karte in razburkal dogajanje čez lužo. Kaj zvezdniki pravijo na zadnje napade v kongresu? "Podprite miren prehod oblasti! To pomeni biti domoljub,"je zapisal igralec Ashton Kutcher.

Temnopolta igralka Rachel Lindsayse sprašuje, kaj bi bilo, če bi kongres napadli protestniki, ki so branili pravice temnopoltih:"Si predstavljate, da bi v kongres tako vdrli protestniki gibanja Črna življenja so pomembna?"

Tudi igralec Billy Baldwin se sprašuje, kakšen bi bil končni rezultat, če bi bili uporniki temnopolti: "Si predstavljate, da bi bili protestniki temnopolti in bi vdrli v kongres?"

Na dvojna merila opozarja tudi igralec Edward Norton: "Če bi bili napadalci temnopolti, Latinskoameričani, muslimani ... bi napad na Kapitol prekinili s solzivcem in slepimi naboji. Ustreljeni bi bili, preden bi naredili deset korakov. To bi se moralo danes dogajati tem domačim terorističnim upornikom, ki so izvedli najbolj drzen domač napad na ameriško vlado po streljanju na Fort Sumter (državljanska vojna, leta 1861, op. a.). Če bi kdorkoli drug iz javnega življenja podprl takšno dogajanje, kot sta to storila Donald in Ivanka Trump, bi bila v 24 urah aretirana zaradi uporništva in spodbujanja nasilja."

"To je ogabno, grozljivo in niti malo patriotsko," je zapisal igralec Wesley Snipes.

"Zakaj jih policisti ne aretirajo? Če bi bili temnopolti bi jih že zdavnaj ustrelili!"je zapisala rdečelasa igralka Debra Messing, najbolj znana po seriji Will in Grace,v drugem tvitu pa je delila video, v katerem je razvidno, da se protestniki znotraj kongresa snemajo: "V nekem drugem scenariju bi bila lahko na videu tudi trupla na tleh."

"To je državni udar. Poglejte, kaj je kriminalec Trump prinesel našemu narodu. Moj bog …" je zapisala legendarna igralka Bette Midler na Twitterju.

Javil se je tudi glasbenikStevie Wonder, ki je zapisal: "Imam strto srce in osupel sem nad narcisoidnim in nevarnim predsednikom, ki ogroža življenja in ki spodbuja nasilne upore nad našo vlado. Ta človek ne sme več služiti kot predsednik, saj očitno ne more sprejeti poraza. Si lahko privoščimo še dva tedna njegovega predsedovanja? Jaz pravim, da ne! Čas je, da se voditelji naše države sklicujejo na 25. amandma. Ali to ni očitno? Današnji dan me je razžalostil zaradi dogajanja v naši državi, zaradi dogajanja v državi, ki mi je dala navdih za moje pesmi."

Igralec iz serije Dva moža in pol Jon Cryer pa je zapisal:"Če ta fotografija ne bo uporabljena v vseh demokratičnih kampanjah v letu 2022, ne vem, kaj delamo."

"To je poskus državnega udara v imenu Trumpa in njegovih privržencev. To je bistvo Trumpove administracije. Strahopetci morajo odgovarjati za svoja dejanja!" je zapisal igralec Mark Ruffalo.

"Ne morem verjeti, kako ranljiva je stavba kongresa. Kako je to mogoče?!" je bil šokiran igralec Zach Braff, najbolj znan po vlogi v humoristični seriji Mladi zdravniki.

IgralecChris Evansje napisal:"Ostal sem brez besed."

Pevka Pink pa: "Kot državljanko Združenih držav in hčerko dveh veteranov in sestro drugega veterana me je sram trenutnega dogajanja v Washingtonu. Hinavščina, sramota, zadrega. Nepatriotske hinavske ovce, ki pijejo strup. To je žalosten dan za Ameriko."

Igralka Chloe Grace Moretz je opozorila na dvojnost ukrepov pri napadu v kongresu in mirnih protestih v gibanju Črna življenja so pomembna (#BlackLivesMatter, op. a.): "Mirne protestnike med gibanjem Črna življenja so pomembna so napadli s solzivci, jih aretirali in bili do njih nasilni, in zdaj pravite, da so napadli kongres in da je skoraj ni sile, ki bi napad ustavila. To pove vse."

