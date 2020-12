Zvezdnik Velikih pokovcev po dveh letih znova samski

Alina se je pred kratkim oglasila na Instagramu , kjer je zapisala: "To je bilo najbolj grozno leto v mojem življenju, z najvišjimi vzponi in najnižjimi padci." Ob tem pa se je še zahvalila za svojega sina, ki jo je pripravil do tega, da je bila celo leto z nogami trdno na tleh. Manekenka je še dejala: "Popolnoma noro je, kako čas leti. To, da lahko gledam malega, kako raste, pa je najlepše darilo. Tako sem hvaležna za njegovo zdravje in najino skupno pot."

Johnnyja se že nekaj časa ni oglasil na družbenih omrežjih, med karanteno pa je veliko časa preživel z glasbenikom Randyjem Houserjem, s katerim tudi sodelujeta. Igralec se je namreč preizkusil v vlogi bobnarja.

Pred razmerjem z 22 let mlajšo Meyerjevo je bil Galecki v razmerju s prijateljico in soigralko v seriji Veliki pokovci Kaley Cuoco, a je razmerje splavalo po vodi. Galecki je v vlogi fizika in glavnega 'piflarja' Leonarda Hofstadterja zaigral v eni najbolj priljubljenih serij vseh časov Veliki pokovci, ki se je z 12 sezonami in 279 epizodami po samem zaslužku in priljubljenosti postavila ob bok še eni uspešnici – legendarni serijiPrijatelji. Prav ta vloga pa mu je prinesla tudi slavo in prepoznavnost.