Zvezdnikoma ukradli za več kot 300 tisoč evrov stvari

Iggy Azalea in Playboi Carti

Ameriški zvezdniški par,Iggy AzaleainPlayboi Carti, sta bila žrtvi vloma. Oseba je namreč prišla na njun dom, ki ga najemata v Atlanti – po besedah pevke so bila stranska vrata odklenjena, kajti pričakovala je partnerja. Oseba naj bi odnesla za več kot 300 tisoč evrov stvari.

Incident se je zgodil že 14. novembra, in sicer v najeti hiši velikosti 6.500 kvadratnih metrov v elitnem predmestju Atlante, toda vlom sta prijavila nekaj dni kasneje. Med nakitom, ukradenim iz dnevne sobe, je tudi 50 tisoč evrov vredna ura Audemars Piguet, diamantni prstan v vrednosti okoli 30 tisoč evrov – dotični prstan naj bi bil celo zaročni, potem so tu še prestižne verižice in uhani.

Azalea verjame, da je vlomilec vstopil v hišo skozi vrata, ki jih je pustila odklenjena za Cartija – posnetki varnostnih kamer so pokazali vsiljivca zunaj doma, ne pa tudi znotraj. Policijski upravi v Atlanti je še povedala, da je bila takrat v kleti, da je slišala korake, vendar je mislila, da je to Carti. Par je za še povedal, da je imel vsiljivec pištolo.