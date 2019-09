Zvezdnikova sestra poročena pri 17 letih

Glasbenik Zayn Malik ima tri sestre in ena od teh se je pred kratkim poročila. Oboževalcem pa se je zdelo, da je 17-letna Safaa Malik premlada za poroko, kar so to tudi izrazili na družbenih omrežjih. Družina pa jim ni ostala dolžna.

17-letna sestra glasbenika Zayna Malika, Safaa Malik, se je pred kratkim poročila in na družino Malik se je vsul plaz obtožb, da je Safaa premlada za poroko. Pevčeva druga sestra, 21-letna Waliyha Malik, pa je zlobne jezike želela utišati in je zato na družbenih omrežjih zapisala: "Njuno življenje je, zato mi povejte, zakaj ste tako zaskrbljeni? Ali vaš zakon ni deloval ali kaj podobnega." Na Instagramu je delila tudi več fotografij s poroke, kjer je poleg zapisala: "Čestitke moji prelepi mlajši sestri in najboljšemu svaku Nikkahu. Rada vaju imam." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mnogi pa so še vedno komentirali, da je Safaa premlada za poroko. "Zelo je lepa, vendar zakaj je poročena pri tako mladih letih? Žalostno," je zapisal eden od teh. Nekdo je zapisal, da je še otrok in se spraševal, kaj je narobe s tem svetom. Nekdanjega člana razpadle glasbene skupine One Direction ni bilo na nobeni od fotografij, odzval pa se ni niti na komentarje o sestrini starosti. Obtožb še ni komentiral. FOTO: Profimedia