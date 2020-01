Zvezdnikova sestra rodila pri 17 letih

17-letna sestra britanskega glasbenika Zayna Malika, Safaa Malik, se je septembra poročila. Na zvezdnika in njeno družino se je hitro vsul val kritik, da je dekle premlado za poroko. Zdaj pa britanski mediji poročajo, da je 17-letnica rodila. Novico o rojstvu otroka sta mlada starša (njen soprog ima 18 let) sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta zapisala, da sta dobila deklico Zaneyah.

Medtem ko jima je veliko ljudi čestitalo, med njimi je tudi nekdanje dekle slavnega pevca Gigi Hadid, ki je všečkala novico na Instagramu, pa je bilo kar nekaj komentarjev, ki so opozarjali, da je dekle premlado za starševstvo. Safaa je najmlajša sestra zvezdnika in je trenutno še v šoli. Nekdanji član priljubljene zasedbe One Direction rojstva nečakinje javno še ni komentiral. Glasbenik drugače še vedno živi v Bradfordu, kjer finančno podpira starša in tri sestre.