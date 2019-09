Zvezdnikova sestra umrla zaradi predoziranja

Louisa Tomlinsona, pevca zasedbe One Direction, je dobri dve leti po izgubi mame doletela nova izguba, saj je marca pri rosnih 18 letih umrla še njegova sestra Félicité Tomlinson. Dekle se je zgrudilo po domnevnem srčnem napadu v stanovanju v Londonu. Metropolitanska policija je takrat medijem povedala, da so reševalci odhiteli na kraj dogajanja, potem ko so dobili klic, da je ženski zastalo srce. Na kraju dogodka je bila tudi policijska ekipa, 18-letno dekle pa je bilo razglašeno za mrtvo.

Zdaj je mrliška oglednica Shirley Radcliffe javila poročilo obdukcije. Dekle je vzelo koktajl različnih snovi, v krvi so tako našli sledi kokaina, alprazolama (poznan pod zaščitenim imenom xanax – anksiolitik) ter oksikodona (opioidni analgetik). Zraven pa je dodala, da niso našli dokazov, da bi dekle želelo namerno vzeti preveč stvari. To je oblastem priznal tudi njen prijatelj, s katerim je vzela kokain. "Rekel je, da sta oba uživala kokain, preden je šel v posteljo, pa je videl, da je Félicité nadaljevala s kokainom." Po besedah policije prijatelj ni opazil, da bi vzela še kaj drugega.

Britanski mediji še pišejo, da se je dekle dolgo borilo z odvisnostjo. Zaradi materine smrti je še bolj zapadla v svet odvisnosti, bila je tudi odvajanju. Njen slavni brat naj bi se na vso moč trudil, da bi jo odvrnil od drog – prav on naj bi bil tisti, ki jo je odpeljal na kliniko za odvajanje.