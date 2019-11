Zvezdnikova žena po splavu: Bolje mi gre

Hilaria Baldwin, ki je spred kratkim doživela že drugi spontani splav v letošnjem letu, je sporočila, da ji gre na bolje. Prejšnji konec tedna je namreč pisateljica in učiteljica joge, ki ima z igralcem Alecom Baldwinom že štiri otroke, na svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) delila svoja čustva. "Če povzamem: "Bolje mi gre. Imam trenutke, ko se počutim bolje, potem pa imam trenutke, ko postanem zelo žalostna. Čutim pa, da mi čas, celjenje in podpora vseh v veliko pomoč. Tudi preživljanje časa z mojimi otroki in možem mi zelo pomaga. Zelo sem srečna, da jih imam."