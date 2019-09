Zvezdnikovo kmetijo 'terorizirajo' galebi

Znani britanski voditelj priljubljene avtomobilistične oddaje Top Gear Jeremy Clarkson (del oddaje je bil več kot 17 let) se je odločil za nov projekt – postal je kmetovalec, svoje udejstvovanje na kmetiji bo pokazal tudi v prihajajoči oddaji. Tako na več kot 400 hektarjih obdeluje zemljo, na kateri rastejo predvsem pšenica, ječmen in oljna ogrščica: "Znanstveniki so izračunali, da je pred nami samo še 90 let in zmanjkalo nam bo hrane – to je samo še 90 letin," je strogo opomnil svet ter dodal, da se morajo določene stvari spremeniti.