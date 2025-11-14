Zvezdniku filma Črni panter posthumno zvezda na Pločniku slavnih

Zvezdniku filma Črni panter Chadwicku Bosemanu bodo posthumno posvetili zvezdo na Pločniku slavnih. Kot slavnostne govorce na odkritju zvezde so povabili igralčevo vdovo Simone Ledward-Boseman , oskarjevko Violo Davis in režiserja Ryana Cooglerja .

Spomnimo, Boseman je umrl zaradi raka avgusta 2020. Star je bil komaj 43 let. Zaslovel je z glavno vlogo kraljevega sina v filmski adaptaciji stripa Črni panter režiserja Cooglerja. Za številne Afroameričane je takrat tudi postal junak. Film iz leta 2018, ki je bil tudi prvi film o superjunakih, v katerem so pred in za kamero nastopali skoraj izključno temnopolti, je bil nadvse uspešen tudi s finančnega vidika.

V Hollywoodu je Boseman prvič pritegnil pozornost leta 2013, ko je v športni drami 42 upodobil bejzbolsko zvezdo Jackieja Robinsona. Kasneje je nastopil še v več filmih, kot je biografska drama Get On Up o botru soula Jamesu Brownu.

Svojo zadnjo filmsko vlogo je imel leta 2020 v drami Ma Rainey's Black Bottom, v kateri je zaigral jazzovskega trobentača iz Chicaga v 20. letih prejšnjega stoletja. Za svojo zadnjo vlogo so ga marca 2021 posthumno nagradili z zlatim globusom. Viola Davis je v tem filmu upodobila blues pevko in glasbeno pionirko Gertrude Ma Rainey.