Zvezdniku kruta bolezen vzela šest sorodnikov

70-letni Samuel L. Jackson, filmski in gledališki igralec ter producent - velika hollywoodska zvezda, zahvaljujoč tudi dolgoletnemu sodelovanju z režiserjem Quentinom Tarantinom, je podprl angleško organizacijo ki se bori proti Alzheimerjevi bolezni (napredujoči, degenerativni bolezni možganov, ki povzroči odmiranje živčnih celic in izgubo njihove funkcije).

Vzrok za to pa je izredno oseben, kajti zveznik je zaradi te bolezni izgubil kar šest sorodnikov, med njimi mater, dedka, tete in strice: "Alzheimerjeva bolezen je z menoj že celo življenje. Dedek je bil moj najboljši prijatelj, ko sem odraščal, zato je bilo res srce parajoče, ko me ni več prepoznal. Isto se je zgodilo moji materi, že zelo kmalu, ko so ji diagnosticirali to bolezen ... Njen brat jo je tudi imel, pa njena sestra, enako se je zgodilo tudi moji teti po očetovi strani. Kruto je, ko se osebe, ki so nas vzgojile, za nas skrbele, ne spomnijo več tvojega imena."

Tako se je zvezdnik pridružil kampanji #ShareTheOrange (deli pomarančo), kjer pomaranča ponazarja težo možganov, ki so 'izgubljeni' zaradi bolezni. V dokumentarnem filmu, pri katerem je igralec sodeloval, tako doda še: "Od bolezni načeti možgani lahko tehtajo za kar 140 gramov manj od zdravih. To je približna teža ene pomaranče, kar kaže tudi, da gre za fizično bolezen." Zvezdnik in ljudje, ki sodelujejo pri kampanji, pa želijo javnosti pokazati tudi, da Alzheimerjeva bolezen ni neizogiben del staranja, ampak bolezen, ki jo je mogoče ustaviti in potencialno zdraviti.