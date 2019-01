Zvezdniška poroka: nevesta kot grška boginja

Ljudje imamo različne okuse. Nekateri si želijo razkošno poroko, drugi intimno, nekateri se poročijo v družinskem krogu, spet drugi pobegnejo v tujino. Svojo ljubezen sta okronala tudi Ibrahim Çelikkol, zvezdnik serije Lepotica in zver, in njegova izbranka, ki sta si omislila prav posebni poročni obleki.

Poroka je zagotovo eden najpomembnejših korakov, ki jih zaljubljenca naredita v življenju. Nekateri zvezdniki kronanje ljubezni radi že isti dan delijo z javnostjo, nekateri pa to raje storijo, ko je obred že mimo. Medtem ko nekateri turški zvezdniki prisegajo na tradicionalne turške poroke, pa se najdejo tudi taki, ki izstopajo. Med njimi je priljubljeni turški igralecIbrahim Çelikkol, ki ga trenutno lahko spremljamo v uspešnici Lepotica in zver.

Če ste se spraševali, ali je 36-letni igralec še samski, vas moramo razočarati, ker je že oddan. Njegovo srce je uspelo osvojiti Mihre Mutlu, ki je po izobrazbi arhitektka. Večno zvestobo sta si obljubila leta 2017, in sicer daleč od oči javnosti, na turškem polotoku Knidos. Večni DA sta izrekla v mirnem in romantičnem okolju. Njuni poročni obleki sta imeli pridih antične Grčije, nevesta pa je bila videti kot prava grška boginja.

Ibrahim je dve poročni fotografiji – ena od njiju je bila posneta v Afroditini vasi ob svetilniku na Knidosu – delil tudi z oboževalci, ki so jima čestitali za zakon in ob tem zaželeli, da bi ljubezen trajala za vedno. In ta traja do danes.

Ibrahim Çelikkol pa je že pritegnil pozornost slovenskih gledalk, ki ga lahko v vlogi Ferhata spremljajo ob delavnikih ob 20. uri na POP TV v ljubezenski drami Lepotica in zver. V zgodbi se je poglobil odnos med glavnima junakoma, Asli in Ferhatom. Za božič smo že dočakali njun prvi poljub, romantičnih in življenjsko nevarnih prizorov pa v prihodnjih epizodah ne bo manjkalo.

Ferhat poskuša obvarovati Asli, zato prestreže strel. Bo Asli pomagala rešiti ranjeno zver? FOTO: POP TV

