Kot strela z jasnega: zvezdniške ločitve in razhodi v letu 2019

Adele in Simon Konecki

Priljubljena britanska pevka Adele in poslovnež Simon Konecki sta bila skupaj osem let. Do oltarja sta se sprehodila 6. maja lani, poročena pa sta bila le 11 mesecev. Razšla sta se že na začetku letošnjega leta. 31-letnica svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, zato tudi zakona ni nikoli javno komentirala. Nekdanja zakonca sta se spoznala leta 2011 na dobrodelni prireditvi, po dobrem letu pa sta se že razveselila prvorojenca Angela.

Leto 2019 je bilo prelomno za kar nekaj ljubezni. Zvezdniški pari, ki so se razšli v tem letu, so:Lady Gaga in Christian Carino, Colin Firthin Livia,Jessie J inChanning Tatum,Demi LovatoinAustin Wilson,Kate Beckinsale in Pete Davidson,Nicolas Cage inErika Koike, Heather Locklear in Chris Heisser,Ben Affleck in Lindsay Shookus, Jim Carrey in Ginger Gonzaga, Emma Roberts in Evan Peters, Rita Ora in Andrew Garfield, Avril LavigneinPhillip Sarofim, Gigi Hadid in Zayn Malik, Lily Allen in Meridian Dan,Toni Braxton in Birdman,Richard Madden inEllie Bamber,Brie Larson in Alex Greenwald,Brody Jenner in Model Josie Canseco, Justin Hartley inChrishell Stause,Reba McentireinSkeeter Lasuzzo, Ron Perlman in Opal Stone, Meg Ryanin John Mellencamp, Adriana Lima in Metin Hara,Jenelle Evans in David Eason, Niecy Nash in Jay Tucker, Christina Hendricks inGeoffrey Arend, Jennifer Farleyin Clayton Carpinello,Tom DeLonge (Blink-182)inJennifer DeLonge, Todd PalininSarah Palin, Kathryn Dennis in Hunter Price,Allison Williams inRicky Van Veen, Ivana Trump inRossano Rubicondi, Rachael Leigh Cook in Daniel Gillies, William inElizabeth Shatner, Michelle WilliamsinPhil Elverum,Anna Camp in Skylar Astin, Logan Marshall-Greenin Diane Gaeta ter Dylan Mcdermott in Maggie Q.