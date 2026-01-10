Zvezdniške mamice: Niso vse skupine mamic v Hollywoodu toksične

Po drami 'Kluba toksičnih mamic' se je na družbenem omrežju oglasila igralka Ashley Jones, ki je delila fotografije s svojimi zvezdniškimi prijateljicami, ki so prav tako vse mamice. Skupina, ki jo poleg nje sestavljajo še igralke Kaley Cuoco, Lacey Chabert, Amy Davidson in resničnostna zvezdnica Ali Fedotowsky, naj bi imela popolnoma drugačen odnos, članice pa se med seboj popolnoma podpirajo, je zapisala Jones, ki je delila tudi fotografije njihovega druženja.

"Skupine mamic so dobile veliko pozornosti na spletu ta teden. Pozdrav moji skupini, brez katere bi bila zelo izgubljena in osamljena," je ob fotografijah, na katerih so zvezdniške mamice s svojimi otroki oziroma pozirajo same, dodala pa je tudi eno, na kateri so nekatere med njimi še v veselem pričakovanju. Pozvala je sledilke, naj označijo svoje skupinice mamic in dodala: "Pogrešam jih, a sem zelo hvaležna, da smo bile skupaj v tistem času in vseh drugih obdobjih." Pripisala je še, da niso vse članice skupine na fotografiji, objavo pa je pozneje izbrisala.

'Klub toksičnih mamic'

Prva je o toksični dinamiki v skupini mamic, s katerimi se je družila, spregovorila igralka Ashley Tisdale, ki je trdila, da so jo zvezdniške prijateljice izključevale, zato se je sčasoma odločila, da se izključi iz skupine. Pozneje so se na njene trditve odzvale članice, ki so opozorile, da je bila v resnici toksična ona, z njo pa se niso želele več družiti, ker je bila preveč sebična. Preostale članice so druga drugi izkazale javno podporo, najbolj oster pa je bil mož igralke Hilary Duff, Matthew Koma, ki je prvi javno izpostavil, da je Tisdale postala preveč egoistična, ostale mamice pa so pozornost raje kot nanjo usmerile na svoje otroke.