Tuja scena

Zvezdniške mamice: Niso vse skupine mamic v Hollywoodu toksične

Los Angeles, 10. 01. 2026 14.26

Avtor:
K.Z.
Ashley Jones

Pred kratkim je pozornost javnosti pritegnila izpoved igralke Ashley Tisdale, ki je odkrito spregovorila o druženju z zvezdniškimi prijateljicami, ki so prav tako mamice, njihovo obnašanje pa je postalo toksično do te mere, da se je počutila izključena in se nazadnje ni več družila z njimi. A vse skupine mamic v Hollywoodu niso takšne, pravijo zvezdnice.

Po drami 'Kluba toksičnih mamic' se je na družbenem omrežju oglasila igralka Ashley Jones, ki je delila fotografije s svojimi zvezdniškimi prijateljicami, ki so prav tako vse mamice. Skupina, ki jo poleg nje sestavljajo še igralke Kaley Cuoco, Lacey Chabert, Amy Davidson in resničnostna zvezdnica Ali Fedotowsky, naj bi imela popolnoma drugačen odnos, članice pa se med seboj popolnoma podpirajo, je zapisala Jones, ki je delila tudi fotografije njihovega druženja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Skupine mamic so dobile veliko pozornosti na spletu ta teden. Pozdrav moji skupini, brez katere bi bila zelo izgubljena in osamljena," je ob fotografijah, na katerih so zvezdniške mamice s svojimi otroki oziroma pozirajo same, dodala pa je tudi eno, na kateri so nekatere med njimi še v veselem pričakovanju.

Pozvala je sledilke, naj označijo svoje skupinice mamic in dodala: "Pogrešam jih, a sem zelo hvaležna, da smo bile skupaj v tistem času in vseh drugih obdobjih." Pripisala je še, da niso vse članice skupine na fotografiji, objavo pa je pozneje izbrisala.

'Klub toksičnih mamic'

Prva je o toksični dinamiki v skupini mamic, s katerimi se je družila, spregovorila igralka Ashley Tisdale, ki je trdila, da so jo zvezdniške prijateljice izključevale, zato se je sčasoma odločila, da se izključi iz skupine. Pozneje so se na njene trditve odzvale članice, ki so opozorile, da je bila v resnici toksična ona, z njo pa se niso želele več družiti, ker je bila preveč sebična. Preostale članice so druga drugi izkazale javno podporo, najbolj oster pa je bil mož igralke Hilary Duff, Matthew Koma, ki je prvi javno izpostavil, da je Tisdale postala preveč egoistična, ostale mamice pa so pozornost raje kot nanjo usmerile na svoje otroke.

Preberi še Nova drama v Hollywoodu: Klub toksičnih mamic

Drama med mamicami je pritegnila veliko pozornosti javnosti, deležna pa je bila kar nekaj posmeha. Komičarka Chelsea Handler je tako dejala, da je prav to razlog, zakaj sama nima otrok, pevka Meghan Trainor, ki je sicer članica omenjene skupine, pa je na družbenem omrežju delila video svoje reakcije na obtožbe nekdanje kolegice, vanj pa vključila video svoje pesmi z naslovom Still Don't Care, kar v prevodu pomeni 'Še vedno mi je vseeno'.

mamice zvezdnice drama hollywood ashley tisdale

