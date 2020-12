Zvezdniške preobrazbe v letu 2020

Komedijantka Rebel Wilson je sklenila, da v tem letu stopi na pot bolj zdravega življenja. Prve rezultate truda je z oboževalci delila že zelo hitro. Takrat je tudi naznanila, da bo leto 2020 minilo v duhu dela na fizični pripravljenosti, za cilj pa je bila pripravljena storiti mnogo. Njeno pot v 'Letu zdravja', kot ga je poimenovala, so sledilci lahko spremljali tudi na družbenih omrežjih. Že na začetku projekta, za katerega se je odločila v želji po boljšem počutju, je povedala, kakšni so njeni konkretni cilji in kako jih doseči: "Tudi če se moraš plaziti k svojim ciljem, nadaljuj, saj bo vredno. Potrudi se in vsak dan vloži več truda. Vem, nekateri dnevi so naravnost frustrirajoči, počutiš se, da bi najraje odnehal, saj te jezi odsotnost napredka. Vseeno verjemi, dobre stvari prihajajo."

"Letos se bom posvetila hoji, hidraciji, izogniti se bom poskušala hitri prehrani in sladkorju,"je naznanila zvezdnica filmov Prava nota in obenem povedala, da trenira kar sedemkrat tedensko. Konec novembra pa je, po tem, ko je vsak mesec delila kakšno od fotografij svojega napredka, naznanila, da je še pred koncem leta dosegla svoj cilj: "Številka sicer ni pomembna, ampak bolj to, da sem zdrava. Kljub temu sem potrebovala oprijemljive meritve in številko, ki sem jo imela za cilj, in to je bilo 75 kilogramov." 40-letnica se bo zdaj potrudila, da doseženo številko tudi uspešno obdrži.

Adele s transformacijo šokirala, mnogi je niso prepoznali

Pevka Adele se je že oktobra leta 2019 odločila, da si želi spremeniti življenjski slog ter ob tem izgubiti nekaj kilogramov. Ker se v javnosti ne pojavlja ravno pogosto, so njene oboževalce presenetile dopustniške fotografije, ki so razkrile, da je zvezdnica videti izrazito vitkejša. Januarja je bila lažja za dvajset kilogramov, maja, ob praznovanju svojega 32. rojstnega dne, pa je navdušila v kratki obleki in dokazala, da njen večmesečni trud ni bil zaman.

Z vsako od sicer redkih objavljenih fotografij je vzbudila mnogo zanimanja in številne komentarje, saj nekateri zvezdnice sploh niso prepoznali. Konec oktobra je gostila tudi oddajo Saturday Night Live in se ob tem pošalila na račun izgube teže:"Vem, da sem videti precej drugače, odkar ste me nazadnje videli. Toda pravzaprav sem zaradi omejitev, ki jih je s seboj prinesel novi koronavirus, kot je prepoved potovanja, morala potovati z manj prtljage, zato sem lahko pripeljala samo polovico sebe. In to je ta polovica, ki sem jo izbrala."Adele naj bi bila v letu dni lažja za kar 50 kilogramov.