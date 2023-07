Zvezdniške tribune na Messijevem prvencu v dresu novega kluba.

Uspešen prvenec Lionela Messija v dresu Interja iz Miamija v Fort Lauderdalu so si iz prve vrste ogledali tudi zvezdniki. Med približno 21.000 gledalci so za Argentinca pesti stiskali LeBron James, Serena Williams, Gloria Estefan, Becky G, ki je pred tekmo tudi zapela, Kim Kardashian, zakonca Beckham z otroki in Marc Anthony. Prav Beckhamova pa sta Messija in njegovo družino kot prva sprejela ob prihodu v Miami.