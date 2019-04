Zvezdniški blišč na poroki Marca Jacobsa

Modni kreator, 55-letni Marc Jacobs, je obtobra lani zaprosil 18 let mlajšega Charlyja Defrancesca v restavracijiChipotle, in sicer s "flash mobom", zdaj pa sta se pred sorodniki, prijatelji in številno zvezdniško smetano poročila v New Yorku, kamor sta se pripeljala v rolls royceu.

Nato sta se z njunimi gosti preselila v mondeno manhattansko restavracijo The Grill,med katerimi so bili tudi Gigi in Bella Hadid, Kate Moss, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Rita Ora, Kaia Gerber, Mya, Lil' Kim, Anna Wintour, Bette Midlerin drugi.