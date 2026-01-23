Naslovnica
Tuja scena

Zvezdniški blišč zamenjal za vero in skromno življenje

Austin, 23. 01. 2026 16.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Mike Posner

Mike Posner, ki je pred 12 leti zaslovel z glasbeno uspešnico I Took a Pill in Ibiza, je danes povsem drug človek. Bogastvo in slava sta mu prinesla zgolj praznino ter izgubo smisla, kar je opisal v znani pesmi, zdaj pa živi skromno ter umirjeno življenje. Zato je zdaj svojemu največjemu hitu namenil novo besedilo.

Več kot desetletje po tem, ko je napisal svetovno uspešnico I Took a Pill in Ibiza, v kateri je priznal, da je vzel drogo, da bi naredil vtis na zdaj že pokojnega glasbenega producenta Avicii-ja, jo Mike Posner doživlja povsem drugače. Kljub temu, da gre za pesem, ki je iskrena in surova izpoved o praznini slave, mamilih in želji po potrditvi, je namreč, ironično, postala prava himna zabav, sončnih zahodov in nočnih klubov.

Mike Posner
Mike Posner
FOTO: Profimedia

Danes je življenjska zgodba glasbenika povsem drugačna. Posner je namreč že desetletje trezen, posvetil se je sebi, našel vero in pravo ljubezen. Zato je ta konec tedna na družbenih omrežjih objavil novo različico pesmi, v kateri je spremenil besedilo. To zdaj govori o treznosti, izgubi, veri in zavestni izbiri drugačnega življenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odziv na novo besedilo je bil izjemen. Oboževalci ga opisujejo kot zrelega, boleče lepega in presenetljivo katarzičnega. "Nekje med obema verzijama te pesmi smo odrasli," je zapisal eden od spletnih komentatorjev.

Preberi še Pevec Mike Posner se v spomin na očeta podaja na Mount Everest

Posner se že dolgo živi umaknjen od klasičnega zvezdniškega tempa. Po vrhuncu kariere se je umaknil izpod žarometov, se posvetil duhovnosti in leta 2019 celo prehodil Združene države Amerike, da bi na novo definiral, kaj zanj sploh pomeni uspeh.

mike posner hollywood i took a pill in ibiza

