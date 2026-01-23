Zvezdniški blišč zamenjal za vero in skromno življenje

Več kot desetletje po tem, ko je napisal svetovno uspešnico I Took a Pill in Ibiza, v kateri je priznal, da je vzel drogo, da bi naredil vtis na zdaj že pokojnega glasbenega producenta Avicii-ja, jo Mike Posner doživlja povsem drugače. Kljub temu, da gre za pesem, ki je iskrena in surova izpoved o praznini slave, mamilih in želji po potrditvi, je namreč, ironično, postala prava himna zabav, sončnih zahodov in nočnih klubov.

Mike Posner FOTO: Profimedia

Danes je življenjska zgodba glasbenika povsem drugačna. Posner je namreč že desetletje trezen, posvetil se je sebi, našel vero in pravo ljubezen. Zato je ta konec tedna na družbenih omrežjih objavil novo različico pesmi, v kateri je spremenil besedilo. To zdaj govori o treznosti, izgubi, veri in zavestni izbiri drugačnega življenja.

Odziv na novo besedilo je bil izjemen. Oboževalci ga opisujejo kot zrelega, boleče lepega in presenetljivo katarzičnega. "Nekje med obema verzijama te pesmi smo odrasli," je zapisal eden od spletnih komentatorjev.