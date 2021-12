Zvezdniški božič: glasba, družinske razglednice in karneval

Ob božičnem večeru je za glasbeno poslastico poskrbela Kate Middleton, ki je med nastopom s pevcem Tomom Walkerjem pokazala svoje veščine na klavirju. Skupaj sta pripravila prav posebno priredbo pesmi For Those Who Can't Be Here. "Preživeli smo tako mračen čas. Videli smo veliko izzivov. Izgubili smo svoje ljubljene. Videli smo, da so naši zdravstveni delavci pod velikim pritiskom. Prav tako smo bili bolj čustveno in socialno distancirani in izolirani drug od drugega. Predvidevam pa, da smo s to ločitvijo spoznali, kako zelo potrebujemo drug drugega in kako nam lahko dejanja prijaznosti in ljubezni resnično prinesejo tolažbo in olajšanje v času stiske," sta Kate in William ob praznikih zapisala na svoj Instagramov profil.