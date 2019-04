Zvezdniški naval na Coachello, zamaskirani Leo pripeljal Camilo

Festival Coachella je že vrsto let pravo stičišče mladih zvezdnikov, kjer se družijo, zabavajo in uživajo v dobri glasbi. Med njimi so tudi prvokategorniki kakršen je Leonardo DiCaprio, ki je tokrat pripeljal novo dekle Camilo Morrone.

Leonardo DiCaprio je bil v družbi Camile Morrone, videli so ju prvič po lanskem novembru. A se je, ko ponavadi, precej dobro skrival ... FOTO: Profimedia 44-letni oskarjevec Leonardo DiCaprio se je tudi tokrat udeležil puščavskega festivala Coachella, kamor je letos pripeljal svoj najnovejši plamen, 21-letni argentinsko manekenkoCamilo Morrone. Leo se sicer v javnost pojavlja karseda "inkognito", saj je ponavadi v bejzbolski kapi, tokrat pa so ga paparaci prvič po lanskem novembru fotografirali v njeni družbi, poleg kape pa je imel tudi ruto čez obraz. Do Lea je bilo sicer na enem od "after partyjev" precej prijazno dekle, ki pa ni bilo Camila. FOTO: Profimedia Igralec se je potem tudi družil na "after" zabavi Poppy x Google Midnight Bloom,kjer ga je božalo neko dekle, ki pa ni bila Camila. Med zvezdniškimi imeni pa so bili tam tudi Paris Hilton, Nick Young, Trae YounginCuba Gooding Jr. Festival je obiskala tudi zvezdniška bogatašinja Paris Hilton, ki je je bila v družbi novega fanta, Brooklyn Beckham je prišel v družbi prijateljev in dekleta Hane Cross, manjkali nista supermanekenski sestri Bella inGigi Hadid,Kylie Jenner je spremljala izbranca Travisa Scotta, ki je bil na festivalu tudi med nastopajočimi, prav tako je bila tam njena sestra Kendall. Tudi Kendall Jenner in Hailey Bieber sta bili primerno zamaskirani, da nista imeli težav s preveč razgretimi oboževalci. FOTO: Profimedia Med ostalimi znanimi obrazi so tam opazili tudi manekenko Alessandro Ambrosio, igralko in infuencerko Bello Thorne, s svojima močnejšima polovicama pa sta prišli tudi Ashlee Simpson inEmily Ratajkowski. FOTO: Profimedia