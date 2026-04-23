Zvezdniški oboževalci Michaela Jacksona napolnili kar dve kinodvorani

Čeprav so se pred premiero biografskega filma o Michaelu Jacksonu mnogi znova spraševali, ali je prav, da se kralja popa, ki so ga zaznamovali številni škandali, spominjajo kot ikone, pa se zvezdniki, ki so napolnili kinodvorano v Los Angelesu, s tem vprašanjem niso obremenjevali.
Na rdečo preprogo so tako skupaj z zvezdniško zasedbo filma stopili še Usher, Howie Mandel, Chance the Rapper in Jon Voight. Kot piše Page Six, si je premiero v dveh dvoranah hkrati ogledalo več kot 4000 ljudi, ogled pa je bil bolj podoben koncertu kot filmu, gledalci pa so skupaj z Jacksonom peli njegove uspešnice.
Zbrane zvezdnike je pred začetkom nagovoril tudi glavni igralec, Michaelov nečak Jaafar Jackson, ki je dejal: "Upam, da se moj stric Michael sedaj od zgoraj smehlja!" Občinstvo pa mu je odgovorilo z glasnim: "Ja, se!"
Kljub temu da so objave prvih ocen filma po premieri v Berlinu do losangeleške prepovedali, pa je sedaj jasno, da so odzivi kritikov mešani. Johnny Oleksinski, ki piše za The Post, je biografijo označil za 'boleče slabo', Pete Hammond pa je za Deadline zapisal, da se bodo Jacksonovi oboževalci ob ogledu dobro počutili. Ob tem nekateri dodajajo, da je film v prvi vrsti namenjen prav tem, zato mnenja kritikov niso tako pomembna.
