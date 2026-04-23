Tuja scena

Zvezdniški oboževalci Michaela Jacksona napolnili kar dve kinodvorani

Los Angeles, 23. 04. 2026 09.58

Avtor:
K.Z.
Marlon Jackson, La Toya Jackson, Prince Jackson, Jermaine Jackson, Jackie Jackson, in Austin Brown

Biografski film Michael, ki govori o pokojnem kralju popa, je doživel tudi premiero v Los Angelesu. Te so se udeležili številni zvezdniki, manjkali pa niso niti pevčevi družinski člani in igralska zasedba, med katero so bili Miles Teller, Nia Long, Colman Domingo in Mike Myers.

Čeprav so se pred premiero biografskega filma o Michaelu Jacksonu mnogi znova spraševali, ali je prav, da se kralja popa, ki so ga zaznamovali številni škandali, spominjajo kot ikone, pa se zvezdniki, ki so napolnili kinodvorano v Los Angelesu, s tem vprašanjem niso obremenjevali.

Film Michael je doživel premiero v Los Angelesu.
FOTO: Profimedia

Na rdečo preprogo so tako skupaj z zvezdniško zasedbo filma stopili še Usher, Howie Mandel, Chance the Rapper in Jon Voight. Kot piše Page Six, si je premiero v dveh dvoranah hkrati ogledalo več kot 4000 ljudi, ogled pa je bil bolj podoben koncertu kot filmu, gledalci pa so skupaj z Jacksonom peli njegove uspešnice.

Zbrane zvezdnike je pred začetkom nagovoril tudi glavni igralec, Michaelov nečak Jaafar Jackson, ki je dejal: "Upam, da se moj stric Michael sedaj od zgoraj smehlja!" Občinstvo pa mu je odgovorilo z glasnim: "Ja, se!"

Kljub temu da so objave prvih ocen filma po premieri v Berlinu do losangeleške prepovedali, pa je sedaj jasno, da so odzivi kritikov mešani. Johnny Oleksinski, ki piše za The Post, je biografijo označil za 'boleče slabo', Pete Hammond pa je za Deadline zapisal, da se bodo Jacksonovi oboževalci ob ogledu dobro počutili. Ob tem nekateri dodajajo, da je film v prvi vrsti namenjen prav tem, zato mnenja kritikov niso tako pomembna.

michael jackson premiera film zvezdniki oboževalci
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

amedeo
24. 04. 2026 13.25
V filmu je žal izpuščeno tisto, kar ga je na koncu definiralo in najbolj bremenilo. Bolj promocijski videospot kot resen filmski projekt!
