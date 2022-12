Zvezdniški pari in zvezdniki, ki so se odločili za nadomestno materinstvo

Do odločitve za nadomestno materinstvo vodijo različni razlogi. Za tovrstno obliko starševstva se ne odločijo le istospolni partnerji. Včasih do odločitve vodijo težave z zanositvijo, mnoge druge zdravstvene težave ali slabe pretekle izkušnje. Med tistimi, ki so se odločili, da bodo starši postali s pomočjo nadomestne mame, je tudi mnogo svetovnih zvezdnikov, kot so Rebel Wilson, Sarah Jessica Parker, Elton John, Alec Baldwin, Kim Kardashian ...

Rebel Wilson in Ramona Agruma Zadnja od zvezdnic, ki je pred kratkim postala mama deklici Royce Lillian, je avstralska igralka Rebel Wilson. Zakaj se je odločila za nadomestno materinstvo, ni razkrila, je bila pa ob rojstvu otroka neizmerno vesela. "Zahvaljujem se svoji nadomestni materi, ki jo je rodila s tako milostjo in skrbjo. Hvala, ker si mi pomagala ustvariti družino," je zapisala Rebel, ki je od maja 2022 v zvezi s podjetnico Ramono Agruma. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Priyanka Chopra in Nick Jonas Igralka Priyanka Chopra in pevec Nick Jonas sicer nista nikoli uradno priznala, a po besedah zvezdnice sta se za nadomestno materinstvo odločila zaradi prenatrpanih urnikov. "Zagotovo si v prihodnosti želiva otroke. Ko se zgodi, se zgodi. Vedno sem bila marljiva kot čebela. Moja prioriteta je bila vedno naslednja služba. Sem zelo, zelo ambiciozna oseba. Ampak mislim, da ženska v meni hrepeni po ravnovesju," je za Vanity Fair priznala Priyanka. Januarja 2022 se je zvezdnikoma pridružila hčerka Malti. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Alec in Hilaria Baldwin Marca 2021 sta Baldwinova presenetila oboževalce, ko sta oznanila, da sta svoji družini dodala novorojeno hčerko Mario Lucio, le nekaj mesecev po tem, ko je Hilaria septembra 2020 rodila sina Eduarda. Za People je takrat povedala: "Nikogar se ne tiče pravica ženske do izbire, kako in kdaj bo razširila svojo družino." Nedavno pa je podjetnica razkrila, da sta se za nadomestno materinstvo odločila zaradi dveh spontanih splavov, ki jih je doživela leta 2019. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kanye West in Kim Kardashian Tudi raper Kanye West in resničnostna zvezdnica Kim Kardashian sta se odločila, da bo kar dva njuna otroka rodila nadomestna mama. 4-letna Chicago in 3-letni Psalm sta na svet tako prišla s pomočjo nadomestne matere, saj je imela Kim pri porodu prvih dveh otrok težave s posteljico, zato ni mogla ponovno roditi. "Neverjetno smo hvaležni naši nadomestki, ki je uresničila naše sanje z največjim darilom, ki ga lahko damo, in našim čudovitim zdravnikom in medicinskim sestram za njihovo posebno skrb," je zvezdnica zapisala ob rojstvu Chicago. icon-expand Otroci Kim Kardashian in Kanyeja Westa. FOTO: Instagram Sarah Jessica Parker in Matthew Broderick Tudi igralka Sarah Jessica Parker in njen mož Matthew Broderick sta se odločila, da bosta hčerki Marion Loretta Elwell in Tabitha Hodge na svet prišli s pomočjo nadomestne matere. Deklici sta se rodili leta 2009, Sarah pa je kasneje razkrila, da sta se tako odločila zaradi njene starosti. "Prvič sem postala mama pri 37 letih, pri 44 pa sem se raje odločila za nadomestno materinstvo, saj sem imela težave s sekundarno plodnostjo," je dejala. icon-expand Sarah Jessica Parker FOTO: Profimedia Michael Jackson Tudi najmlajši otrok pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, Princ Michael II., znan tudi pod vzdevkom Blanket, se je leta 2002 rodil s pomočjo nadomestne matere. Mamo otroka je izbral kar pevec sam, in sicer gre za medicinsko sestro iz Mehike z imenom Helena. Michael je Heleni daroval svojo spermo. Po podatkih revije Mirror si je namreč želel še enega otroka s posebnim genskim zapisom, zato je izbral omenjeno žensko. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Elton John in David Furnish Pevec Elton John in njegov mož David Furnish sta sprva želela otroke posvojiti, a sta se kasneje raje odločila za nadomestno mamo. "Želela sva imeti svoje otroke," je v intervjuju za revijo People leta 2016 dejal zvezdnik. Z Davidom sta starša 11-letnega Zacharyja Jacksona Levona in 9-letnega Elijaha Josepha Daniela, oba pa je rodila ista nadomestna mama. icon-expand Elton John z možem in otrokoma. FOTO: Profimedia Lucy Liu Igralka Lucy Liu se je za nadomestno mater odločila zaradi kariere. "Veliko sem delala in nisem vedela, kdaj bom nehala," je za revijo People leta 2016 razkrila razlog za svojo odločitev. Zvezdnica je sicer mama samohranilka sinu Rockwellu Lloydu, svoje odločitve pa nikakor ne obžaluje. "Izkazala se je za odlično," je še dodala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke