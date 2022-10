Zvezdniški pari, ki so v preteklih letih navdušili za noč čarovnic

Čeprav nekateri zvezdniški pari, ki so v preteklih letih navdušili v svojih ujemajočih se kostumih za enega izmed najbolj popularnih ameriških praznikov, noč čarovnic, niso preživeli vseh izzivov, ki jih je življenje postavilo pred njih, pa bodo še lep čas v spominu ostali vsaj po svojih izjemnih idejah in predvsem izvedbah kostumov, ki so jih pokazali za 'Halloween'. In kdaj je pravi čas, če ne prav za noč čarovnic, da se zvezdniki za nekaj časa prelevijo v nekaj ali nekoga drugega?

Kar nekaj hollywoodskih zvezdnikov je znanih po tem, da se celo leto veselijo noči čarovnic, nanjo pa se začnejo pripravljati že septembra. In kaj se zgodi, če se najdeta dva, ki obožujeta kostume in zabavo? Nepozabni zvezdniški par, ki navduši s svojo idejo in izvedbo kostuma. Od smešnih do klasičnih parov, nepozabni kostumi pa so dobro premišljeni, načrtovani in epski. In kdo je v preteklih letih najbolj navdušil? Beyonce in Jay-Z Leta 2016 sta glasbenika navdušila v kostumih Kena in Barbie, ikoničnih lutk, ki sta jima dodala še embalažo v naravni velikosti, v kateri sta pozirala. Njun videz je delno dopolnila tudi njuna najstarejša hči Ivy Blue, ki je nosila usnjeno jakno z napisom Barbie na hrbtni strani.

Sarah Hyland in Wells Adams Zvezdnika, ki sta pred kratkim le uspela stopiti pred oltar, sta kot par navduševala že od začetka. Tako igralka kot voditelj sta velika ljubitelja tega praznika, zato ni čudno, da se vsako leto posebej potrudita z idejo in izbiro kostuma. Leta 2017 sta se tako odločila, da postaneta Dustin in Eleven iz serije Stranger Things, leta 2018 sta se našemila v tako imenovan Taco Belle par, v katerem je bila igralka sendvič, voditelj pa princesa, leta 2019 pa sta navduševala kot Freddie Mercury in David Bowie.

icon-expand Sarah Hyland in Wells Adams FOTO: Instagram

Khloe Kardashian and Tristan Thompson Čeprav Khloe Kardashian in Tristan Thompson nista več par, pa sta leta 2017, ko sta še bila zaljubljena in je bila serija Igra prestolov na vrhuncu, navdušila kot Daenerys Tagaryen in Khal Drogo. Njuna dodelana kostuma sta vključevala tako krzno, usnje in kovinske dele kot tudi umetne tetovaže. Thompson se je celo odločil za umetno brado in lasuljo, da je bil še bolj podoben Drogu.

icon-expand Khloe Kardashian in Tristan Thompson FOTO: Profimedia

Joe Jonas and Sophie Turner Čeprav so Adamsovi med klasičnimi izbirami kostumov v času noči čarovnic, sta Joe Jonas in Sophie Turner kot Gomez and Morticia Addams navdušila, saj sta svoj izgled izpopolnila do popolnosti.

Emily Ratajkowski and Jeff Magid Emily Ratajkowski se sicer trenutno ločuje od moža Sebastiana Beara-McClarda, leta 2015 pa je navduševala v paru s takratnim fantom, glasbenim producentom Jeffom Magridom, s katerim sta se za noč čarovnic prelevila v Marge in Homerja Simpsona.

icon-expand Emily Ratajkowski in Jeff Magid FOTO: Profimedia

Winnie Harlow and Kyle Kuzma Kanadska manekenka in košarkar, ki sta se po razhodu znova našla, sta leta 2020 navdih našla v liku Frankensteina in njegove neveste ter navdušila. Kot kaže sta imela v času pandemije res veliko časa, saj sta svoja kostuma izpopolnila do potankosti, navdušila pa sta tudi s fotografijami, ki sta jih objavila na družbenem omrežju Instagram.

Jenna Fischer and Lee Kirk Zvezdnica serije The Office in njen mož sta, kot kaže, velika oboževalca šova The Great British Bake Off, v katerem tekmovalci tekmujejo v peki. Zakonca sta se leta 2019 preoblekla v sodniški par Mary Berry in Paula Hollywooda.

Chrissy Teigen in John Legend Eden najtrdnejših hollywoodskih zakoncev se je leta 2018 preobrazil v najtrdnejši par monarhije, sedaj že pokojno kraljico Elizabeto II. in princa Filipa. Legend je za to priložnost nosil uniformo, ki je bila podobna tisti, ki jo je nosil princ, nekdanja manekenka pa je oblekla dolg klasičen plašč in klobuk v modri barvi, ki je bil pokojni monarhinji tako všeč.

icon-expand Chrissy Teigen in John Legend FOTO: Profimedia

Heidi Klum in Tom Kaulitz Brez dvoma je kraljica preobrazbe za noč čarovnic manekenka in voditeljica Heidi Klum, ki je znana tudi po tem, da prireja nepozabne Halloween zabave. Leta 2019 sta z možem kraljevala kot zombija iz vesolja, leto prej kot risana junaka Shrek in Fiona, leta 2011 se je Heidi preobrazila v opico, njena preobrazba leta 2014, ko je bila metulj, pa je nepozabna.

Katy Perry in Orlando Bloom Pevka in igralec sta navdušila kot Hilary in Bill Clinton, za preobrazbo pa sta morala uporabiti celo obrazno protetiko, a je bilo vse vredno, saj sta s preobleko naravnost navdušila.