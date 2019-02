Nekdanji zvezdniški pari, ki so v preteklosti navdušili na oskarjih

Oskarji so tik pred vrati in nestrpno že pričakujemo, s kakšnimi kreacijami in čudovitimi trenutki nas bodo zvezdniki navdušili na rdeči preprogi. Pred tem pa smo se ozrli v preteklost in poiskali nekdaj najbolj priljubljene zvezdniške pare, katerih zveze pa niso prestale preizkusa časa.

Se še spomnite, da sta bila Uma Thurman inEthan Hawke poročena? Leta 2002 sta se noro zaljubljena sprehodila po rdeči preprogi oskarjev, leta 2005 pa ločila. Jude Law in Sienna Miller: na rdeči preprogi oskarjev leta 2004 sta bila presrečna, njuna romanca pa se je končala leta 2011. FOTO: AP PredKatie Holmes (in scientologijo) se je leta 2000Tom Cruise veselo smehljal ob ženi Nicole Kidman. Ločila sta se leto pozneje. Pokojni Heath Ledgerse je leta 2004 po rdeči preprogi oskarjev zaljubljeno sprehodil z Naomi Watts, s katero sta se po dveh letih zveze razšla še istega leta. Leta 2006, dve leti pred smrtjo, se je podelitve udeležil z Michelle Williams, s katero imata zdaj 13-letno hčerko Matildo. Heath in Michelle sta se – čeprav sta se razšla pred njegovo smrtjo – vtisnila v spomin kot eden najbolj ljubkih zvezdniških parov vseh časov. Brad Pittse je po slavnostni preprogi sprehodil že z različnimi partnericami, na primer leta 1996 z Gwyneth Paltrow, nazadnje pa zAngelino Jolie leta 2014. Bo letos prišel sam alimorda v družbi Charlize Theron? Jenna Dewanin Channing Tatum sta se leta 2013 sprehodila po rdeči preprogi oskarjev, ko je bila zvezdnica noseča. Postavni igralec se ni mogel nehati dotikati njenega nosečniškega trebuha. Ločila sta se aprila lani.