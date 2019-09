Zvezdniški sestri žalujeta za babico

Slavni manekenki, sestri Gigiin Bella Hadid, sta preko družbenih omrežij javili, da jima je umrla babica Ans van den Herik, stara je bila 78. Novico o smrti v družini je delila tudi njuna mati, nekdanja nizozemska manekenka Yolanda Hadid.

"Hvala za tvojo ljubezen in hvala, da sem zaradi tebe postala to, kar sem danes. Na angelskih krilih so te odnesli, toda v naših srcih boš ostala vedno. Ne predstavljam si življenja brez tebe, toda molim, da slišim tvoj šepet in najvišjih drevesih in čutim ljubezen v nežni sapi. Ko te bom najbolj pogrešala, se bom oprla na spomine," je zapisala žalujoča zvezdnica.

Vnukinji, ki sta prav tako delili fotografijo pokojnice, pa sta zapisali, da se je nujna babica z rakom borila kar šestkrat. "Naš kraljevi angel se je z rakom boril kar šestkrat. Vse to je storila s pogumom, močjo in eleganco, medtem ko je bila najboljša mater in babica. Vodila nas bo za vedno."