Pomilostili bodo žensko, ki je kot najstnica ustrelila moškega

Kim Kardashian, Rhianna, LeBron James, Snoop Dogg. To je le nekaj zvezdnikov, ki so svoj zvezdniški vpliv uporabili v dober namen. Z njihovo pomočjo bo namreč po 15 letih na svobodo odkorakala mlada ženska, ki so jo kot najstnico obsodili zaradi umora moškega, ki jo je pri komaj 16 letih najel kot prostitutko. Da ga je ustrelila v samoobrambi, se brani od prvega dne.