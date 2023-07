Zvezdniški Wimbledon: Beckham z mamo, poljub Katy Perry in princesa na tribuni

Tako kot vsako leto so se tudi letošnjega prestižnega teniškega tekmovanja v Wimbledonu udeležili številni zvezdniki, ki so prišli vzpodbujat najboljše. Čeprav gre za športni dogodek, pa je ta tesno povezan z modo in izbiro oblačil, letošnji pa je potekal pod geslom recikliranja videza in modnih dodatkov, s čimer so organizatorji pozvali k bolj zeleni in okolju prijazni miselnosti.

Teniški turnir v Wimbledonu je tudi letos v Anglijo privabil številne ljubitelje tega športa, med katerimi so tudi zvezdniki. Že drugi dan turnirja je na tribune med navijače sedla princesa Kate Middleton, ki svoje ljubezni do tega športa, ki ga tudi sama igra, ni nikoli skrivala. V minulih dneh pa so teniške igralce prišli vzpodbujat še David Beckham, Orlando Bloom in Katy Perry, Jessica Alba in Lindsey Vonn. icon-expand Kate Middleton in Roger Federer FOTO: Profimedia Princesa Kate Middleton je s svojo prisotnostjo presenetila na drugem dnevu prestižnega teniškega tekmovanja v Wimbledonu, kjer je blestela v zelenem blazerju in belem krilu. Kate je znana po tem, da z veseljem pride spremljat tekme vzpenjajočih se mladih talentov, tokrat pa je dvoboj med Katie Boulter in Dario Saville namesto iz kraljeve lože spremljala kar s tribun v družbi nekdanje tenisačice Laure Robson, delili pa sta si tudi dežnik, ki ju je zaščitil pred ploho. Pozneje se je premaknila v kraljevo ložo, kjer je skupaj z dobrim prijateljem Rogerjem Federerjem spremljala slavnostni sprejem v njegovo čast. PREBERI ŠE Kate Middleton v družbi Rogerja Federerja v Wimbledonu Tekmovanje si je prišla 6. julija ogledat tudi igralka Jessica Alba, ki je za to priložnost oblekla lanene bež hlače z ujemajočim se daljšim brezrokavnikom, videz pa je dopolnila z belimi sandali in nakitom. Igralko je ob prihodu na prizorišče spremljal sin Hayes, ki pa, oblečen v moder suknjič in kratke hlače, ni deloval preveč navdušeno nad dogodkom. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Nekdanjega nogometaša Davida Beckhama so opazili v družbi mame Sandre, zvezdnik pa je nosil suknjič bež barve, pod katerega je oblekel belo srajco, ki jo je kombiniral z rjavo kravato modne hiše Louis Vuitton in zapestno uro. Njegova mama je, tako kot princesa Kate, izbrala suknjič mint barve, videz pa dopolnila s sončnimi očali. Z ujemajočim videzom sta navdušila tudi igralec Orlando Bloom in njegova spremljevalka, pevka Katy Perry. Oba sta obleka oblačila v mornarsko modri barvi, Bloom je izbral suknjič s karo vzorcem, pod katerega je oblekel črtasto srajco in temno modro kravato, videz pa je dopolnil s sončnimi očali. Pevka je modro obleko kombinirala s pikčasto rutko, ki jo je zavezala okoli vratu. Zvezdniški par je navdušil, ko si je na tribuni izmenjal poljub. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Med obiskovalci so opazili tudi nekdanjega angleškega nogometaša Garyja Linekerja, navijat je prišel tudi britanski raper AJ Tracey, v ujemajočih opravah svetlo modre barve sta fotografom pozirala igralka Leslie Mann z možem Juddom Apatowom. Da se športniki med seboj podpirajo, je s svojo prisotnostjo dokazal britanski rugbi igralec Maro Itoje, v Anglijo pa je pripotovala tudi nekdanja smučarka Lindsey Vonn, ki si je eno izmed tekem ogledala v spremstvu igralca Diega Osoria. V Wimbledonu so opazili še igralca Toma Hiddlestona, angleško nogometašico Alex Scott, igralko Elle Fanning, pevca Seala, televizijskega voditelja Dermota O'Learyja, skladatelja Andrewa Lloyda Webberja z ženo Madeleine in devetkratno zmagovalko tega turnirja Martino Navratilovo.