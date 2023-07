Zvezdniški Wimbledon: od kraljeve družine do hollywoodskih igralcev

Princ William in Kate Middleton sta na finalno dejanje v Wimbledonu, kjer je Španec Carlos Alcaraz premagal Srba Novaka Đokovića, pripeljala svoja dva otroka, princeso Charlotte in princa Georga. Njun najmlajši sin, petletni princ Louis, ki je znan po svojih prikupnih grimasah na javnih dogodkih, si tekme ni ogledal. Za osemletno princeso Charlotte je bil to prvi obisk znamenitega teniškega tekmovanja in zdi se, da je ob gledanju finala uživala. V kraljevski loži je namreč nasmejana spodbujala Alcaraza in Đokovića ter celo pomahala navijačem na tribuni.

Finale v Wimbledonu je poleg kraljeve družine pritegnil še številna druga znana imena. Med drugim so si ga ogledali igralec Brad Pitt, režiser Guy Ritchie, zvezdnica Harryja Potterja Emma Watson, 'upokojeni' James Bond Daniel Craig z ženo in igralko Rachel Weisz, pevka Ariana Grande, zvezdnik Spidermana Andrew Garfield, igralec Tom Hiddleston z zaročenko in igralko Zawe Ashton, igralec Hugh Jackman, pevec skupine Jonas Brothers Nick Jonas ter igralka Lily James.