Zvezdniško obarvan tretji gala dogodek Muzeja filmske akademije

Legendarna televizijska voditeljica Oprah Winfrey , večkratna oskarjevka Meryl Streep , priljubljeni igralec Michael B. Jordan in uspešna režiserka ter igralka Sofia Coppola so letošnji nagrajenci Muzeja filmske akademije.

Omenjeni posamezniki so nagrado prejeli na dogodku, kjer so se zbirala sredstva za filmski muzej. Letnega gala dogodka so se udeležila največja imena sveta filma in glasbe, odeta v prestižne toalete.

Meryl Streep se je dogodka udeležila skupaj z družino, na rdeči preprogi pa sta med drugim sijali tudi manekenki Kendall Jenner in Hailey Bieber, zakonca Chrissy Teigen in John Legend, oskarjevec Leonardo DiCaprio, glasbenica Dua Lipa, igralki Eva Longoria in America Ferrera, igralec in glasbenik Jared Leto, glasbenica Billie Eilish in oskarjevka Lupita Nyong'o.