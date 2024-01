Zvezdniško obarvana disko rojstnodnevna zabava LeBrona Jamesa

LeBron James je 39. rojstni dan praznoval v stilu. Z zvezdniškimi prijatelji in športnimi kolegi se je zabaval dolgo v noč, na Instagramu pa pozneje delil kratek film, s katerim je povzel dogajanje. V opisu objave se je pošalil, da je to več kot film, da je uspešnica.

Ker je zabava potekala na temo Studia 54, ki je bila igrivo predelana v Studio 84, letnico LeBronovega rojstva, so povabljenci resno sprejeli kodeks oblačenja. Svoje disko oprave in pričeske so med drugim zabavi primerno stilirali glasbeni zvezdnici Adele in Beyoncé, raper Jay Z, košarkarjev menedžer in Adelin partner Rich Paul ter komik Kevin Hart.

Utrinki z zabave so hitro preplavili splet, najbolj pa je navdušila prav fotografija glasbenih zvezdnic s partnerjema. Adele si je za dogodek nadela velik umeten krznen plašč rožnate, bele in črne barve, medtem ko se je Beyoncé odločila za povsem rožnato opravo in platinaste lase, zaradi česar je spominjala na lutko Barbie.

Moški del zasedbe se je odločil za elegantni opravi, Rich Paul pa si je za priložnost nadel tudi lasuljo.