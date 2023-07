Zvezdniško obarvana zabava v Hamptonsu ob dnevu neodvisnosti

Dogodka so se med drugim udeležili manekenka Emily Ratajkowski, zakonca Jennifer Lopez in Ben Affleck, košarkar James Harden, glasbenik Jack Harlow, manekenka Winnie Harlow in vplivnica ter pevka Dixie D'Amelio. Fotografi so v objektiv ujeli tudi glasbenico Kelly Rowland in samskega Toma Bradyja.

Zabave nista zamudila niti raperja Travis Scott in Jay Z. Kljub temu da Beyonce ni bilo moč zaslediti, sta na dogodku bili njena sestra in mama Solange in Tina Knowles. Dogodka sta se udeležili tudi Kim Kardashian in Kendall Jenner ter Justin Bieber s soprogo Hailey.