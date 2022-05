Zvezdniško obarvano praznovanje platinastega jubileja

Dogodek 'Platinasta zabava v palači' bo odprl pevec Adam Lambert, ki bo v družbi aktivnih članov kraljeve družine na oder povabil legendarno pevko Diano Ross. Ta naj bi kraljici zapela venček svojih največjih hitov. "Njeno veličanstvo je bilo in je še vedno tako neverjeten navdih za toliko ljudi po vsem svetu. Zelo sem vesela, da sem prejela povabilo za nastop ob tako pomembni in zgodovinski priložnosti," je za medije dejala Rossova.

Oder bodo med slavjem zavzeli tudi Alicia Keys, Hans Zimmer, Rod Stewart, Duran Duran in Elton John, ki bo zaradi turneje svoj nastop posnel vnaprej. "Zelo smo srečni, da nas je kraljica zopet povabila na tako pomembno slavje," je za medije dejal kitarist legendarne skupine Queen, Brian May, ki bo po letu 2002, ko je monarhinja praznovala 50. obletnico vladanja, zopet nastopil v Buckinghamski palači. "Spraševal sem se, kako lahko nadgradimo nastop na strehi palače in ... no, boste videli," je skrivnostno dejal May.

Na dogodku bodo nastopili tudi Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Sigala in Nile Rodgers, medtem ko bo za prav posebno operno poslastico poskrbel italijanski zvezdnik Andrea Bocelli. Seznam zvezdniških imen pa se tukaj ne konča. Na oder bodo v takšni in drugačni vlogi stopili še novinar in borec za naravo, David Attenborough, nogometaš David Beckham ter igralka Julie Andrews. Znano je tudi, da se bodo med proslavo po fasadi palače projicirale 3D-projekcije.

Na zabavi bo poskrbljeno tudi za vse ljubitelje muzikala, med katere sodi tudi kraljica sama. V družbi skladateljev Andrewa Lloyda Webberja in Lina-Manuela Mirande bodo namreč na oder stopili tudi igralci muzikalov Fantom iz opere, Hamilton in Levji kralj.