Zvezdniško praznovanje rojstnega dne na Ibizi

V seriji objavljenih fotografij je označila svoje tesne prijatelje, med katerimi sta tudi zakonca Matt in Luciana Damon, ki so poleg njene boljše polovice poskrbeli za to, da je bila zgodnja rojstnodnevna zabava pospremljena s prijetnimi in zabavnimi trenutki. Poleg objavljene fotografije, na kateri je večglava družba pozirala ob čudovitem sončnem zahodu, je zapisala: ''Zgodnja rojstnodnevna zabava z najljubšimi ljudmi.'' Igralec Matt Damon in njegova soproga Luciana sta sicer tesna prijatelja zakoncev Hemsworth, četverica pa se ob svojih polnih urnikih pogosto trudi preživeti čimveč časa skupaj.