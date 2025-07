Zvezdo na Pločniku slavnih bosta prejela tudi Miley Cyrus in Shaquille O'Neal

Miley Cyrus, Timothee Chalamet in Demi Moore se bodo kmalu razveselili svoje zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih. Kot so organizatorji podeljevanja zvezd na znamenitem bulvarju sporočili na Instagramu, bodo svoje zvezde na pločniku dobili tudi igralci Rami Malek, Emily Blunt, Marion Cotillard in Rachel McAdams ter bivši košarkar, raper in igralec Shaquille O'Neal in še nekateri drugi zvezdniki, piše dpa.