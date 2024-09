Zvezdo na pločniku slavnih dobil tudi igralec Ewan McGregor

Hollywoodski pločnik slavnih se redno polni z novimi zvezdami in zadnji v vrsti, ki se je razveselil te posebne časti, je Ewan McGregor. Igralec, najbolj poznan po vlogah v filmih Vojna zvezd in Trainspotting, je bil zelo ganjen ob posebni slovesnosti, ko so odkrili njegovo zvezdo. Na dogodku so ga s svojo prisotnostjo počastili številni igralski kolegi.

Ewan McGregor je zadnji v vrsti hollywoodskih zvezdnikov, ki je dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih. "Nisem imel pojma, kakšen bi bil občutek ali kaj bi to pomenilo, če bi dobil zvezdo. A vendar veliko pomeni in občutek je zelo lep in vse skupaj me je zelo ganilo," je dejal ob odkritju zvezde, ki nosi njegovo ime.

Ewan McGregor je zadnji v vrsti hollywoodskih zvezdnikov, ki je dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec, ki ga najbolj poznamo po vlogah v filmih Vojna zvezd in Trainspotting, se je na slovesnosti zahvalil vsem igralskim kolegom in prijateljem, nekateri med njimi pa so bili na dogodku tudi prisotni. "Tako sem ganjen, da sem na pločniku blizu svoje stare prijateljice Carrie Fisher. To mi veliko pomeni," je še dodal.

Slovesna podelitev zvezde je bila za igralca čustven trenutek. icon-picture-layer-2 1 / 5

Med igralci, ki so ga spremljali ob pomembnem trenutku, je bil tudi njegov nekdanji soigralec iz Vojne zvezd, legendarni Anakin Skywalker Hayden Christensen. "On je najboljši mojster Jedi, ki bi si ga lahko želel in najbolj kul človek na planetu," je o igralskem kolegu dejal v uvodnem nagovoru.