Zvezdo na Pločniku slavnih dobil tudi režiser Tim Burton

Tim Burton je lastnik 2788. zvezde na pločniku slavnih. "Kot otrok sem mislil, da so zvezde nagrobniki slavnih," je ob slovesnosti povedal slavni režiser, ki velja za mojstra srhljivk. Kot je pojasnil, se je kot otrok iz sosednje soseske, kjer je odraščal, na hollywoodski bulvar vozil z avtobusom. "Rad sem se zadrževal po okoliških knjigarnah in trgovinah s kostumi," je še dodal.

Slovesnosti sta se udeležila tudi igralca Michael Keaton in Winona Ryder , ki sta se skupaj s 66-letnikom sprehodila po rdeči preprogi na odprtju beneškega filmskega festivala. Oba namreč igrata v glavnih vlogah filma Beetlejuice Beetlejuice , ki je nadaljevanje kultne grozljivke iz leta 1988 Beetlejuice, prav z Burtonovim novim filmom pa so odprli letošnji festival.

Zvezdnik je tri leta po prvem celovečernem debiju Pee-wee's Big Adventure (1985) režiral omenjeni film Beetlejuice, nato dva Batmana (1989 in 1992), Planet opic (2001), Veliko ribo (2003), Temne sence (2012) in Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke (2016). Leta 2007 je na 64. mednarodnem beneškem filmskem festivalu prejel zlatega leva za življenjsko delo. Organizatorji festivala so ga takrat razglasili za enega od pogumnejših, vizionarskih in bolj inovativnih ameriških filmskih ustvarjalcev.