Zvezdnik serije Priskledniki postal oče

Zvezdnik serije Priskledniki Adrian Greiner in njegova žena Jordan Roemmele sta se razveselila sina. Veselo novico sta skupaj s tremi nosečniškimi fotografijami delila na družbenem omrežju, kot je v zapisu razkrila mamica, pa se je deček Seiko Aurelius Grenier rodil pred nekaj tedni. To je njun prvi skupni otrok.

"Z veseljem sporočava, da sva se pred tedni razveselila sina. Najini srci sta se v trenutku razširili onkraj neskončnega prostora. Življenje sedaj prilagajava in hkrati ohranjava njegovo nedolžnost, njegovo magijo in pustiva dovolj tihega prostora, da slišiva in spodbujava njegovo rjovenje," je ob treh nosečniških fotografijah pripisala Jordan in dodala, da sta bila s 46-letnim možem presrečna, ko sta prve tedne preživela v blaženi samoti – le mati, oče in otrok. "Svojemu dojenčku želiva omogočiti lahek prehod iz duhovnega sveta v tega," je še zapisala.

Na prvi fotografiji, ki jo je delila, je skupaj z možem, ki jo objema čez nosečniški trebušček. Na drugi je noseča Jordan v družbi alpak, na tretji pa na soncu pozira oblečena v bele hlače in belo razpeto bluzo.