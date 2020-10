Žvižgač Edward Snowden bo postal očka

Snowden je sicer najbolj znan po sodelovanju z Washington Postom in Guardianom, kjer je leta 2013 razkril, kako vsa ameriška telekomunikacijska podjetja Nacionalno varnostno agencijo (NSA) zalagajo s podatki o strankah. Nekateri so njegova dejanja častili, drugi pa so njegovo početje obsojali. Pred ameriško roko pravice je pobegnil v Rusijo, kjer je po poročanju tujih medijev zdaj dobil tudi stalno prebivališče, to pa je dober znak, ker bi lahko v prihodnosti dobil tudi državljanstvo. Njegov odvetnik Anatoly Kucherena je 22. oktobra dejal, da so mu dovoljenje za prebivanje v Rusiji podaljšali za nedoločen čas.