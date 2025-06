Žvižgi občinstva presenetili Melanio in Donalda Trumpa

Melanio in Donalda Trumpa je v Centru Johna F. Kennedyja pričakala neizprosna množica. Ob njunem prihodu so ju namreč številni izžvižgali, kljub temu pa je bilo slišati tudi aplavz njunih podpornikov. Številni umetniki in nastopajoči namreč že dlje časa protestirajo nad predsednikom ZDA, ki si je le nekaj dni po začetku mandata prisvojil položaj predsednika centra za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu in odstavil večino tako imenovanega "woke" vodstva. Predstava, ki sta si jo ogledala zakonca Trump, naj bi bila izvedena z okrnjenim ansamblom, saj naj bi več članov zavrnilo nastopiti v njuni navzočnosti.