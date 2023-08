Igralci tokrat stavkali pred sedežema dveh največjih hiš pretočnih vsebin

Pred sedežema dveh največjih hiš pretočnih vsebin v New Yorku se je v torek ob dnevu solidarnosti s stavko, ki je ustavila produkcijo v Hollywoodu, zbralo več sto ameriških delavcev s področja razvedrila. Z mahanjem s plakati in skandiranjem po megafonih so napovedali, da bodo nadaljevali akcijo v industriji, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve.

"Gibanje se ni ustavilo, gibanje je samo zraslo," je dejal predsednik newyorške podružnice sindikata igralcev SAG-AFTRA Ezra Knight in dodal: "Še vedno smo tukaj, še vedno se borimo." Stavko je maja začelo združenje scenaristov Writers Guild of America (WGA), nato pa se mu je julija pridružil še veliko večji ceh filmskih igralcev ter televizijskih in radijskih ustvarjalcev SAG-AFTRA. Stavka je ustavila filmsko in televizijsko produkcijo ter prestavila letošnjo podelitev nagrad emmy.

Sindikati zahtevajo boljše plače, pravila glede uporabe umetne inteligence in druge izboljšave delovnih pogojev. WGA je v začetku tega meseca objavil, da se vrača za mizo kolektivnih pogajanj, potem ko so studii zahtevali sestanek, da bi raziskali načine za prekinitev stavke. Kot je sporočil sindikat, je sprejel prošnjo za srečanje z Združenjem filmskih in televizijskih producentov (AMPTP), ki vključuje studie, kot sta Disney in Netflix.