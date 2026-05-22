Zvezdnik za kultno serijo še danes prejema ogromno denarja

Kultna serija Vsi imajo radi Raymonda še dolgo po koncu predvajanja igralcem prinaša ogromne zaslužke. Vanity Fair in Forbes sta leta 2012 poročala, da naj bi namreč njen zvezdnik Ray Romano tedaj, sedem let po tem, ko so jo prenehali snemati, zaradi honorarjev še vedno služil okoli 15,5 milijona evrov na leto.

Vanity Fair je takrat poudaril, da Romanovi prihodki izvirajo predvsem iz donosnih pogodb za predvajanje ponovitev serije. Kljub temu da komična serija ni bila več na sporedu, je bil Romano še vedno med najbolje plačanimi televizijskimi igralci. Na seznamu so bili tudi Ashton Kutcher, Tim Allen, Patrick Dempsey, Hugh Laurie in Mark Harmon, ki so takrat igrali v zelo uspešnih televizijskih serijah.

Igralec pa naj bi se lahko še danes pohvalil z zajetnim kupčkom denarja, ki se po poročanju tujih medijev še vedno veča tudi zaradi omenjene serije. Po podatkih portala Celebrity Net Worth naj bi njegovo premoženje trenutno znašalo okoli 172 milijonov evrov.

Zdaj 68-letni igralec je v vseh devetih sezonah serije igral športnega novinarja Raya Barona, ob njem pa so nastopali še Patricia Heaton, Brad Garrett, Doris Roberts in Peter Boyle. Za zadnjo sezono je Romano takrat postavil celo Guinnessov rekord kot najbolje plačani televizijski igralec na epizodo, za vsako je prejel skoraj 2 milijona evrov.

Igralska zasedba serije se je lanskega novembra znova srečala ob 30. obletnici serije, kjer so počastili pokojna igralca Doris Roberts in Petra Boyla. Nekaj mesecev prej je Romano za New York Post ekskluzivno povedal, da ponovne oživitve serije ne bo. Po njegovih besedah to brez pokojnih članov ekipe preprosto ne bi imelo smisla. "Vsi smo strtega srca. Bila sta velik del serije in njene dinamike," je tedaj dejal in dodal: "Brez njiju ne vem, kakšna bi sploh bila ta dinamika. To serijo imamo preveč radi in jo preveč spoštujemo, da bi jo skušali obuditi."