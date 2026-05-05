Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Umek bo gostil Modrijane: Blaž Švab razkril, da so prestavili nastop

Ljubljana, 05. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A. T. D.
Umek Blaž Švab

Tehno in narodnozabavna glasba se na prvi pogled morda res zdita nezdružljivi, a v resnici temu ni tako. Zato je DJ Umek na svoj spektakel (Ne)združljivo 5.0, ki bo oktobra na Gospodarskem razstavišču, povabil Modrijane. Še prej pa se mu je v našem POPkast studiu pridružil njihov pevec Blaž Švab, s katerim sta v sproščenem pogovoru razkrila marsikaj.

Uroš Umek se je svojega projekta (Ne)združljivo 5.0 lotil zares in tako je na oder svojega velikega spektakla povabil Modrijane. Pred prvimi pripravami na dogodek je v sklopu svoje serije POPkastov, ki jih snema v našem studiu, zato povabil njihovega pevca Blaža Švaba. "Počaščen sem, da danes sedim tukaj," mu je takoj ob uvodu povedal Blaž in razkril, da so zaradi njihovega sodelovanja prestavili nastop.

'Če mi delamo slabo, se to takoj vidi'

Umek in Blaž sta se že takoj ob začetku pogovora dotaknila voditeljstva. Priznani didžej je namreč priznal, da ima še vedno tremo in da se pri vodenju POPkastov še vedno ne znajde najbolje. Zato je Blaža kot prekaljenega televizijskega mačka prosil za nasvet. "Najprej naj ti povem, da ti gre odlično. Sicer pa imajo televizijci lažje delo, kot ga imamo mi glasbeniki. Če mi delamo slabo, se to takoj vidi. Ti si pred kamero, pa ne vidiš, če človek reče, da te ne more gledati in te prestavi. Mi na odru pa vidimo, kako ljudje začnejo odhajat," mu je zaupal pevec in dodal, da imajo zaradi direktnega stika z občinstvom težje delo.

Umek je gostil Blaža Švaba iz Modrijanov.
Umek je gostil Blaža Švaba iz Modrijanov.
FOTO: Damjan Žibert

'Enkrat na mesec izdati pesem je nenavadno za narodnozabavno glasbo'

Modrijani so znani kot bend, ki enkrat na mesec izda nekaj novega, kar je opazil tudi Umek in priznal, da je to za narodnozabavno sceno kar precej nenavadno. Tako sta se s sogovornikom dotaknila produkcijske discipline, ki se je poslužujejo predvsem tuji glasbeniki, med katerimi je voditelj izpostavil Davida Guetto. Umek je namreč mnenja, da če vsak mesec izdaš pesem, je to kot vizitka umetnika. "Nas je motiviralo to, da so nastopi sicer super, a da si jih najbolj zapomnimo mi. Ostane pa samo glasba," je povedal Blaž in dodal: "Ostanejo samo posnetki, ki gredo po svetu. V enem momentu smo se začeli zavedati, da mi mogoče malo premalo snemamo."

O družini in o tem, kdaj postaneš boljši oče

V pogovoru sta se glasbena prijatelja dotaknila tudi dejstva, da Blaž družino postavlja na prvo mesto, kar Umek močno pozdravlja. Kako mu je uspelo, da se je naučil tudi dobrim projektom reči ne? "To narediš, ko ugotoviš, da nisi dober človek," je iskreno povedal pevec in dodal: "Ko si ti ob otroku, ampak si odsoten v glavi. Najbolj hud šok je, ko ti otrok reče, da bi se rad s tabo igral, a ti tega ne zmoreš. Samo si tam, v glavi pa procesiraš, kaj moraš narediti, kaj še nisi dokončal in koga moraš poklicati." Obenem je Blaž razkril tudi, da je njegov sin Lev ljubitelj elektronske glasbe, kar je opazil šele, ko se je zavestno odločil, da bo boljši oče. 

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.

Zakaj red in disciplina po Blaževem mnenju ne gresta skupaj z življenjem glasbenika, na kakšen način gasilci rešujejo Modrijane in kako se glasbeniki počutijo, ko z odra vidijo, da ljudje zapuščajo dvorano? Kako sta se Umek in Blaž soočila s 'krajo' pesmi in zakaj se srečujeta z vprašanji, kaj delata v življenju? Vse to sta se Umek in Blaž pogovarjala v POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Blaž Švab Modrijani narodnozabavna glasba popkast umek pogovor umek 5.0 nezdružljivo
24ur.com Prvi gost Umekovega POPkasta je bil Jani Novak iz Laibachov
24ur.com Umek bo dopolnil 50 let: Začeli so me vikati in to mi gre na jetra
Zadovoljna.si Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder
24ur.com Prvi samostojni koncert skupine Alo!Stari v Kino Siška
24ur.com Emkej tokrat z akustičnim albumom
24ur.com DJ Umek se pripravlja na glasbeni spektakel
24ur.com Mini DJ-ji ob Ladovem klicu noreli od veselja
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692