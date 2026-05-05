Umek bo gostil Modrijane: Blaž Švab razkril, da so prestavili nastop

Uroš Umek se je svojega projekta (Ne)združljivo 5.0 lotil zares in tako je na oder svojega velikega spektakla povabil Modrijane. Pred prvimi pripravami na dogodek je v sklopu svoje serije POPkastov, ki jih snema v našem studiu, zato povabil njihovega pevca Blaža Švaba. "Počaščen sem, da danes sedim tukaj," mu je takoj ob uvodu povedal Blaž in razkril, da so zaradi njihovega sodelovanja prestavili nastop.

'Če mi delamo slabo, se to takoj vidi'

Umek in Blaž sta se že takoj ob začetku pogovora dotaknila voditeljstva. Priznani didžej je namreč priznal, da ima še vedno tremo in da se pri vodenju POPkastov še vedno ne znajde najbolje. Zato je Blaža kot prekaljenega televizijskega mačka prosil za nasvet. "Najprej naj ti povem, da ti gre odlično. Sicer pa imajo televizijci lažje delo, kot ga imamo mi glasbeniki. Če mi delamo slabo, se to takoj vidi. Ti si pred kamero, pa ne vidiš, če človek reče, da te ne more gledati in te prestavi. Mi na odru pa vidimo, kako ljudje začnejo odhajat," mu je zaupal pevec in dodal, da imajo zaradi direktnega stika z občinstvom težje delo.

Umek je gostil Blaža Švaba iz Modrijanov. FOTO: Damjan Žibert

'Enkrat na mesec izdati pesem je nenavadno za narodnozabavno glasbo'

Modrijani so znani kot bend, ki enkrat na mesec izda nekaj novega, kar je opazil tudi Umek in priznal, da je to za narodnozabavno sceno kar precej nenavadno. Tako sta se s sogovornikom dotaknila produkcijske discipline, ki se je poslužujejo predvsem tuji glasbeniki, med katerimi je voditelj izpostavil Davida Guetto. Umek je namreč mnenja, da če vsak mesec izdaš pesem, je to kot vizitka umetnika. "Nas je motiviralo to, da so nastopi sicer super, a da si jih najbolj zapomnimo mi. Ostane pa samo glasba," je povedal Blaž in dodal: "Ostanejo samo posnetki, ki gredo po svetu. V enem momentu smo se začeli zavedati, da mi mogoče malo premalo snemamo."

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert

Umek in Blaž Švab (Modrijani) Damjan Žibert



















O družini in o tem, kdaj postaneš boljši oče

V pogovoru sta se glasbena prijatelja dotaknila tudi dejstva, da Blaž družino postavlja na prvo mesto, kar Umek močno pozdravlja. Kako mu je uspelo, da se je naučil tudi dobrim projektom reči ne? "To narediš, ko ugotoviš, da nisi dober človek," je iskreno povedal pevec in dodal: "Ko si ti ob otroku, ampak si odsoten v glavi. Najbolj hud šok je, ko ti otrok reče, da bi se rad s tabo igral, a ti tega ne zmoreš. Samo si tam, v glavi pa procesiraš, kaj moraš narediti, kaj še nisi dokončal in koga moraš poklicati." Obenem je Blaž razkril tudi, da je njegov sin Lev ljubitelj elektronske glasbe, kar je opazil šele, ko se je zavestno odločil, da bo boljši oče.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.