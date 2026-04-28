Umek gostil Raiven: je tudi ona kdaj žurala na njegovo glasbo?

Ljubljana, 28. 04. 2026 07.00 pred 2 urama 3 min branja 2

K.A. T. D.
Popkast Umek in Raiven

Umek svojo serijo POPkastov (Ne)združljivo nadaljuje z gostjo, ki jo je slovenska javnost v zadnjih letih še posebej dobro spoznala. To je Raiven, ki je znana po svoji vizualni podobi, za katero mnogi menijo, da je plod premišljene strategije. Je temu res tako? Vse to, pa tudi o tem, kako je delovati na slovenski glasbeni sceni v primerjavi s tujino in nastopu na Evroviziji, sta se pogovarjala v novem POPkastu.

V svoj drugi POPkast serije (Ne)združljivo, s katero podpira svoj spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo, na Gospodarskem razstavišču, je Umek povabil Raiven. Pevka, ki so jo slovenski, pa tudi tuji oboževalci dodobra spoznali v zadnjih letih, je v pogovoru razkrila marsikatero zanimivost o sebi, z glasbenim kolegom, ki je tokrat stopil v čevlje voditelja POPkasta v našem studiu, pa sta se pogovarjala tudi o razmerah na slovenski glasbeni sceni.

Vizualna podoba, ki ni plod premišljene strategije

Ena najbolj prepoznavnih lastnosti Raiven je zagotovo njena vizualna podoba, za katero mnogi menijo, da je plod premišljene strategije. Pevka je v pogovoru razkrila, da temu ni tako. "Veliko ljudi je mislilo, da sem šla načrtno z nekim imidžem v svojo kariero, ampak sama nisem imela takega načrta. To je bilo res spontano. To ni bilo: zdaj pa gremo mi na slovensko sceno in narediti nekaj čisto drugačnega. Zelo naravno je bilo," je pojasnila. Že od osnovne šole dalje so jo zanimali ekstravagantni dodatki, od velikih uhanov do pisanih šalov. Njeni roza lasje so bili plod spontane evolucije, ki se je začela z rdečo barvo ob koncu osnovne šole.

Umek je gostil Raiven.
FOTO: Damjan Žibert

'Super je, da je slovenski trg majhen, po drugi strani pa se počutiš ujet'

Umek in Raiven sta se v debati dotaknila specifike slovenskega trga, kjer so ekstremi pogosto sprejeti z zadržkom. Umek se spominja svojih začetkov, ko ga na domačih tleh nihče ni razumel, dokler se scena ni zgradila okoli njega. Tudi Raiven se je kdaj počutila ujeto. "Po eni strani je super, ker je tako majhen trg in te ljudje hitro opazijo, obdržati se je pa malo težje, če nisi povsod najbolj sprejet," je priznala pevka, ki se je strinjala z voditeljem, da je elektronska glasbena scena v Sloveniji bistveno bolj napredna in odprta, morda prav zaradi svoje povezave z različnimi subkulturami in svobodo izražanja.

'V Evrovizijo sem šla premalo taktično'

Glede nastopa na Evroviziji je Raiven Umeku priznala, da pri svojem ustvarjanju ni bila pripravljena na kompromise. "Nisem se nič nazaj držala. Definitivno sem premalo taktično šla v to, če bi hotela nek rezultat doseči, čeprav sem zelo zadovoljna s tem, kar sem naredila," je razkrila. Namesto da bi ustvarila tipično spevno pesem za Evrovizijo, se je odločila pokazati vse znanje, ki ga je nabrala v letih študija opere in klasične glasbe. Rezultat je bila skladba Veronika, ki po njenih besedah ni narejena po klasičnem evrovizijskem kopitu, temveč predstavlja njen vrhunski umetniški izraz brez nepotrebnih zavor.

Raiven je razkrila veliko o sebi.
FOTO: Damjan Žibert

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.

Zakaj so glasbeniki kljub številnim oboževalcem tudi večkrat osamljeni, zakaj Raiven uživa v večjih kolektivih, jo je bilo kdaj mogoče srečati na rave zabavah, je kdaj žurala na Umekovo glasbo in katere govorice je pevka slišala o sebi in ne držijo? Vse to sta se Umek in Raiven pogovarjala v POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Umek Raiven elektronska glasba slovenska scena popkast umek 5.0 nezdružljivo

rogla
28. 04. 2026 09.16
Obupna!
sherlock2
28. 04. 2026 09.04
Rajvenca je meni osebno nekaj posebnega in z njenim vedno posebnim vizualnim ekstravagandnim izgledom..seveda tudi glasom in njenim načinom interpretacije, preganja monotonost iz slo. glasbene scene. Koliko zmore kot šolana vrhunska operna pevka sem se tudi osebno prepričal na enem izmed njenih nastopov. Ni kaj za dodati razen tega, da bi jo še rad osebno spoznal preden zapustim to mojo agregatno obliko :-) Rajvenca !!!! Če to čitaš te lepo prosim, da se ob priliki kaj oglasiš.
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njo ljubi sin Branka Đurića
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
