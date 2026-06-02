Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Umek in Kanzyani – prijatelja, ki sta skupaj ustvarjala tehno sceno

Ljubljana, 02. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A. T.D
PopCast Valentino Kanzyani

Največji spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo bo v duhu tehno glasbe, baleta in celo narodnozabavne glasbe, nikakor pa ne more miniti brez ikon elektronske glasbe. Na odru namreč ne bo stal le DJ Umek, temveč tudi njegov dobri prijatelj Valentino Kanzyani. Še prej ga je slavljenec gostil v našem studiu za POPkaste, spregovorila pa sta tudi o svojih začetkih in razkrila nepozabne prigode iz zakulisja legendarne Ambasade Gavioli.

Slovenska elektronska scena ne bi bila enaka brez dveh ključnih imen, ki sta s svojim delom zaznamovali zadnja tri desetletja: Uroša Umeka in Valentina Kanzyanija. Na spektaklu Umek 5.0 (Ne)združljivo tako ne more manjkati legendarni slovenski didžej, ki bo s prijateljem nastopil ob praznovanju njegovega 50. rojstnega dne. Še prej pa sta se glasbena kolega srečala v našem POPkast studiu, kjer sta obujala spomine na svoje začetke in razkrila marsikaj zanimivega o didžej sceni.

Spomin na prvo srečanje je različen

Umek in Valentino sta na tehno sceni začenjala, ko je bila elektronika v Sloveniji še v povojih. Kljub temu da se njuna spomina na prvo srečanje v legendarnem klubu K4 nekoliko razlikujeta, ostaja dejstvo, da sta prav ona dva postavila temelje za vse, kar je sledilo v letih največje tehno renesanse na sončni strani Alp. "Ti si človek, s katerim sem preobrnil svet," je poudaril Umek. Njuna zgodba je prepletena s stotinami žurk, preletenimi kilometri in neštetimi zgodbami iz Avstralije, Amerike in Evrope. Čeprav se danes šalita na račun svojega spomina, je njun vpliv na glasbeno kulturo nesporen. Od prvih nastopov v Ljubljani, kjer so nekateri Valentina zaradi priimka zmotno zamenjevali za Italijana, do skupnih projektov, ki so zveneli precej pred svojim časom, sta ostala zvesta svoji viziji klubske glasbe.

Valentino Kanzyani in Uroš Umek sta si imela veliko povedati.
Valentino Kanzyani in Uroš Umek sta si imela veliko povedati.
FOTO: Damjan Žibert

Legendarna Ambasada Gavioli in šok za javnost

Prijatelja sta se v pogovoru dotaknila tudi legendarne Ambasade Gavioli. Klub, ki je bil sprva zasnovan kot prestižen klub za italijanske petične goste, ki bi pili šampanjec, je na koncu izpadel povsem drugače. Kanzyani je razkril, da so se lastniki trudili vpeljati slog iz Riminija, kar pa v takratni Sloveniji, ki je pravkar prišla iz vojnega obdobja, ni delovalo. "Ljudje niso naročali šampanjcev, tu so ljudje hoteli plesati," je povedal, Umek pa je dodal, da je bila Ambasada prvih osem mesecev praktično prazna, preden se je pod vplivom tehno in house večerov scena končno premaknila v pravo smer in napolnila plesišče. Leta 1999 sta Umek in Kanzyjani odšla iz kluba, kar je bil velik šok za javnost. Fotr slovenske elektronike je priznal, da so ga lastniki poskušali prepričati, naj ostane, in ga hujskali proti Valentinu. "Brez njega ne bom tam," je bil takrat odločen Umek.

Preobleka in vtihotapljenje v klub, da bi mu predstavil plato – vse za prijatelja

Med nepozabnimi uspehi izstopa zgodba o Umekovem komadu Lanicor, ki ga je Kanzyani takoj prepoznal kot bodoči hit. V tistem obdobju nista bila dobrodošla v Ambasadi, a ko je v Izoli gostoval sloviti Carl Cox, se je Kanzyani preoblekel, si nadel očala in se vtihotapil v klub, da bi Coxu osebno predal plato. "Hvala ti, da si to naredil, ker je on to začel vrteti in potem so vsi feni začeli kupovati," se mu je v studiu zahvalil Umek. Komad je kasneje postal svetovna uspešnica in temelj Umkovega mednarodnega uspeha.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.

Kako se je skozi leta spreminjalo ustvarjanje elektronske glasbe, kako je na njuno delo vplivala Italija in kako je Umeka in Kanzyanija združila usoda? Zakaj je bil Kanzyijani znan po tem, da je praznil plesišča? O vsem tem sta se Umek in Valentino pogovarjala v POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Umek Valentino Kanzyani Ambasada Gavioli tehno elektronska glasba popkast nezdružljivo umek 5.0
24ur.com Umek bo dopolnil 50 let: Začeli so me vikati in to mi gre na jetra
24ur.com Umek bo gostil Modrijane: Blaž Švab razkril, da so prestavili nastop
24ur.com Umek na svoj spektakel povabil tudi svojo varovanko Gajo Prestor
24ur.com Prvi gost Umekovega POPkasta je bil Jani Novak iz Laibachov
24ur.com DJ Umek se pripravlja na glasbeni spektakel
24ur.com Ana Klašnja: Ko mi je Umek pisal, sem si rekla, da je to čisto nezdružljivo
24ur.com Umek in Perpetuum Jazzile skupaj na odru: Za nas bo to velik izziv
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zato so junijski otroci tako posebni
Ko postane otrokova sreča glavno merilo uspešnega starševstva
Ko postane otrokova sreča glavno merilo uspešnega starševstva
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
zadovoljna
Portal
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Čevlji, ki se najbolje podajo k širokim kavbojkam
Čevlji, ki se najbolje podajo k širokim kavbojkam
vizita
Portal
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Raziskava: že 10 minut hoje po zajtrku pomaga uravnavati krvni sladkor
Raziskava: že 10 minut hoje po zajtrku pomaga uravnavati krvni sladkor
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks in filerje v dvajsetih letih
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks in filerje v dvajsetih letih
Čustvena odvisnost: kdaj navezanost ni več zdrava
Čustvena odvisnost: kdaj navezanost ni več zdrava
cekin
Portal
Regres 2026: Ali je delodajalec pozabil na vas?
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
dominvrt
Portal
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Prepih v prostoru: zakaj nastane in kako ga preprečiti pri klimi
Prepih v prostoru: zakaj nastane in kako ga preprečiti pri klimi
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744