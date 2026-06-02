Umek in Kanzyani – prijatelja, ki sta skupaj ustvarjala tehno sceno

Slovenska elektronska scena ne bi bila enaka brez dveh ključnih imen, ki sta s svojim delom zaznamovali zadnja tri desetletja: Uroša Umeka in Valentina Kanzyanija. Na spektaklu Umek 5.0 (Ne)združljivo tako ne more manjkati legendarni slovenski didžej, ki bo s prijateljem nastopil ob praznovanju njegovega 50. rojstnega dne. Še prej pa sta se glasbena kolega srečala v našem POPkast studiu, kjer sta obujala spomine na svoje začetke in razkrila marsikaj zanimivega o didžej sceni.

Spomin na prvo srečanje je različen

Umek in Valentino sta na tehno sceni začenjala, ko je bila elektronika v Sloveniji še v povojih. Kljub temu da se njuna spomina na prvo srečanje v legendarnem klubu K4 nekoliko razlikujeta, ostaja dejstvo, da sta prav ona dva postavila temelje za vse, kar je sledilo v letih največje tehno renesanse na sončni strani Alp. "Ti si človek, s katerim sem preobrnil svet," je poudaril Umek. Njuna zgodba je prepletena s stotinami žurk, preletenimi kilometri in neštetimi zgodbami iz Avstralije, Amerike in Evrope. Čeprav se danes šalita na račun svojega spomina, je njun vpliv na glasbeno kulturo nesporen. Od prvih nastopov v Ljubljani, kjer so nekateri Valentina zaradi priimka zmotno zamenjevali za Italijana, do skupnih projektov, ki so zveneli precej pred svojim časom, sta ostala zvesta svoji viziji klubske glasbe.

Valentino Kanzyani in Uroš Umek sta si imela veliko povedati. FOTO: Damjan Žibert

Legendarna Ambasada Gavioli in šok za javnost

Prijatelja sta se v pogovoru dotaknila tudi legendarne Ambasade Gavioli. Klub, ki je bil sprva zasnovan kot prestižen klub za italijanske petične goste, ki bi pili šampanjec, je na koncu izpadel povsem drugače. Kanzyani je razkril, da so se lastniki trudili vpeljati slog iz Riminija, kar pa v takratni Sloveniji, ki je pravkar prišla iz vojnega obdobja, ni delovalo. "Ljudje niso naročali šampanjcev, tu so ljudje hoteli plesati," je povedal, Umek pa je dodal, da je bila Ambasada prvih osem mesecev praktično prazna, preden se je pod vplivom tehno in house večerov scena končno premaknila v pravo smer in napolnila plesišče. Leta 1999 sta Umek in Kanzyjani odšla iz kluba, kar je bil velik šok za javnost. Fotr slovenske elektronike je priznal, da so ga lastniki poskušali prepričati, naj ostane, in ga hujskali proti Valentinu. "Brez njega ne bom tam," je bil takrat odločen Umek.

Preobleka in vtihotapljenje v klub, da bi mu predstavil plato – vse za prijatelja

Med nepozabnimi uspehi izstopa zgodba o Umekovem komadu Lanicor, ki ga je Kanzyani takoj prepoznal kot bodoči hit. V tistem obdobju nista bila dobrodošla v Ambasadi, a ko je v Izoli gostoval sloviti Carl Cox, se je Kanzyani preoblekel, si nadel očala in se vtihotapil v klub, da bi Coxu osebno predal plato. "Hvala ti, da si to naredil, ker je on to začel vrteti in potem so vsi feni začeli kupovati," se mu je v studiu zahvalil Umek. Komad je kasneje postal svetovna uspešnica in temelj Umkovega mednarodnega uspeha.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.