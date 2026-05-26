Umek in Perpetuum Jazzile skupaj na odru: Za nas bo to velik izziv

Ljubljana, 26. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

K.A. T.D.
Perpetuum Jazzile in Umek

Uroš Umek je vajen, da je na odru za mešalno mizo sam, za svoj veliki spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo pa si je omislil kar številčno družbo. Na odru bo gostil zasedbo Perpetuum Jazzile, ki je sestavljena iz 40 članov. Kako bo slišati, ko se združita elektronika in 40 glasov, bomo videli oktobra, še prej pa je dva od članov gostil v POPkastu.

Elektronika in narodnozabavna glasba ter elektronika in balet - vse to bo Uroš Umek združil na svojem velikem spektaklu Umek 5.0 (Ne)združljivo. A to seveda še ni vse. Če se Umek nečesa loti, se loti na veliko ali bolje rečeno na številčno, saj je na svoj spektakel povabil tudi Perpetuum Jazzile. Na odru bo torej kar 40 glasov združil še s tehno glasbo, še prej pa se je o izzivih usklajenosti v POPkastu pogovarjal z dvema članoma skupine.

'Za 40 različnih mnenj je potrebna zelo dobra organizacija'

Umeku sta se v studiu pridružila Kristjan Virtič in Ana Marčun. Didžeja je najprej zanimalo, kako so lahko tako zelo enotni in sinhroni. "Lahko se imamo zelo luštno, lahko pa je tudi zelo ostro," je v smehu komentirala Ana, ko je Kristjan razložil, da je za usklajenost 40 članov potrebno veliko sestankov in sodelovanja. Pojasnila sta, da demokracija v kolektivu s štiridesetimi ljudmi ne more delovati v vseh situacijah, zato so vzpostavili sistem izvoljenih funkcij in celo disciplinsko komisijo. "40 ljudi, 40 različnih mnenj, zato je potrebna zelo dobra organizacija. Mislim, da kar funkcionira," je še dodal sogovornik, voditelj pa je priznal, da si sam kaj takega res ne predstavlja. "Meni se je včasih težko uskladiti že z eno osebo," je razkril v smehu.

Ana in Kristjan iz skupine Perpetuum Jazzile sta bila gosta pri Umeku.
Ana in Kristjan iz skupine Perpetuum Jazzile sta bila gosta pri Umeku.
FOTO: Damjan Žibert

Ob Umekovem vabilu so se člani skupine počutili počaščeno

Umek je izrazil spoštovanje do njihovega dela in priznal, da je ravno zmožnost transformacije njihovih glasov tisto, kar ga je najbolj pritegnilo k sodelovanju. Zanimalo ga je tudi, kako so se člani skupine odzvali, ko jih je povabil. "Radi imamo, da pokrijemo več različnih žanrov. To je izziv za nas, pa tudi nekaj drugačnega pride ven," je o tem, kakšen izziv bo glasbo Perpetuum Jazzile združiti z elektroniko, komentirala Ana. Z nasmehom na obrazu je priznala, da so se prav zato, ker jim to predstavlja izziv, zelo razveselili Umekovega povabila k sodelovanju. "Kot prvo smo bili zelo počaščeni, kot drugo pa verjamemo, da bo delovalo," je dodal še Kristjan.

Kljub dolgoletni odrski kilometrini imajo na odru tremo

Gosta sta v pogovoru opisala tudi svojo disciplino na turnejah. Kot sta povedala Umeku, je vedno vse strogo določeno, od časa odhoda do prihoda domov. Ana je poudarila, da Perpetuum Jazzile zanjo ni le hobi, ampak način življenja. Pevci se morajo marsičemu odpovedati, prilagajati dopuste in družinsko življenje, da lahko vzdržujejo visoko raven nastopanja. Kljub temu se na odru še vedno pojavlja trema. "Tremo imam pred vsakim nastopom, če je ne bi imela, bi se mi zdelo, da je nekaj narobe. Glasilke so le glasilke, nikoli ne veš, kaj bodo naredile," je priznala Ana.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.

Kakšne funkcije imajo določeni člani skupine, kako glede na lokacijo koncerta določijo program nastopa in kakšnega izziva se že pet let zapored drži Kristjan? Kaj se zgodi, če kdo od članov zamudi na koncert in ljubezen do katerega športnika druži vse tri sogovornike? Vse to so se Umek, Kristjan in Ana pogovarjali v POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Umek Perpetuum Jazzile vokalni orkester umek 5.0 nezdružljivo popkast pogovor
