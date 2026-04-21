Umek kot voditelj POPkasta: Zame je to nekaj zelo čudnega

Uroš Umek si je zadal povsem nov izziv, nekaj, za kar je mislil, da se ne bo nikoli zgodilo. V našem studiu se je preizkusil v vlogi voditelja POPkasta. "Zame je bilo to nekaj novega in v resnici nekaj zelo čudnega. Vsaj prvih 10 do 15 minut mi je bilo nenavadno, saj tega še nikoli nisem počel. Potem pa je nekako trema popustila. Z dobrimi odgovori sogovornika in dobro družbo postane vse skupaj lažje," je svoje vtise strnil didžej.

V sklopu praznovanja svojega 50. rojstnega dne, ki ga bo obeležil z velikim glasbenim spektaklom Umek 5.0 (Ne)združljivo 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču, se je pri nas odločil posneti tudi serijo POPkastov s takšnim naslovom, in sicer (Ne)združljivo. V studiu je prvega gostil Janija Novaka iz skupine Laibach. Zakaj si je za svojo premierno epizodo izbral prav njega? "Tako skupina kot tudi Jani sam so me zelo inspirirali s tem, kaj in kako počnejo. Zato sem si njega zaželel za prvega gosta, ker sem vedel, da bo povedal zanimive stvari. Veliko ima vsebine in tudi zelo veliko stvari so naredili," je obrazložil. "Ko smo mi prvič slišali Uroša v diskotekah, smo si rekli, da nimamo več kaj iskati na glasbeni sceni, da se lahko poslovimo," mu je pohvalo na nekoliko duhovit način vrnil njegov prvi sogovornik.

Pred prvim snemanjem je bil zelo živčen in potrebno je bilo veliko priprave. "Laibache poznam, poznam veliko njihovih zgodb, ponarodelih stvari, veliko je stvari, ki pridejo od enega do drugega človeka in veliko sem slišal o njih. Slišal sem celo, da je eden od njihovih članov plezal po cerkvenem stolpu, da niso bili oblečeni v fašistične uniforme in me je zanimalo, kaj je res. O njih me toliko zanima, da bi se lahko pogovarjala ure in ure. V tem primeru gre za združljivo zadevo," je še povedal Umek, ki ga je skrbelo, da bo treba pred objavo izrezati veliko vsebine. A temu ni bilo tako. "Res sem mislil, da bo težje," je priznal v smehu.

Pa si ga zato lahko obetamo v novi vlogi tudi kasneje, saj mu gre očitno vodenje POPkastov dobro od rok? "Ne, ne, nimam nobene želje in ambicije po tem. Nisem človek za to, pridem s papirjem, moji možgani ves čas skačejo okoli. Moram najprej sploh videti, kako mi bo šlo še naprej, da lahko kritično ocenim," je bil iskren, obenem pa je razkril svojo majhno skrivnost: "Ko postaviš vprašanje, imaš malo časa, da razmisliš o novem, ko sogovornik odgovarja."