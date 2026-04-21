Umek kot voditelj POPkastov: prvi gost je bil Jani Novak iz Laibachov

V seriji (Ne)združljivo ne gre za podkaste, pravi Umek, temveč za pogovore med prijatelji. Priljubljeni didžej je v našem POPkast studiu gostil tiste glasbene kolege, s katerimi bo praznoval svoj 50. rojstni dan. Ob tej prelomnici namreč pripravlja spektakel na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki bo 23. oktobra 2026 združil nezdružljivo. Kot prvi se mu je v pogovoru pridružil Jani Novak iz skupine Laibach.

Postal sem 'skretničar'

Uroš in Jani sta skupaj obudila spomine na začetke njunega poznanstva in sodelovanja. Jani, ki ga danes sicer redko vidimo na odru, je pojasnil svojo tranzicijo v vlogo 'skretničarja' oziroma umetniškega vodje, ki iz ozadja skrbi za vizualno podobo in koordinacijo projektov. "To nima veze s skretom, ampak je to bolj funkcija na železniških tirih, ki spušča in kliče nove vlake," je povedal v smehu. Ker je skupina od svojih začetkov leta 1980 do danes vedno ohranjala svojo provokativno naravo, je moral obenem zagovarjati tudi njihovo povezanost s politiko. Poudaril je, da Laibach nikoli ni bil zgolj politično angažirana skupina v smislu rušenja sistemov, temveč se ukvarja predvsem z razmerjem med ideologijo in umetnostjo. Leta 1982 so napisali manifest, ki še danes definira njihovo delovanje v presečišču kulture, politike in svobode.

Uroš Umek se je prvič preizkusil kot voditelj POPkasta. FOTO: Damjan Žibert

Neposrečen izlet po Severni Koreji

Med pogovorom sta se dotaknila tudi Janijevega izleta v Severno Korejo, kjer je zasedba nastopila leta 2015. Takrat je Jani pozabil, kje se nahaja, in med popoldanskim odmorom zapustil hotel brez nadzora. "Ker je bil lep poletni dan, sem šel ven pred hotel in opazoval življenje na cesti. Ko sem videl, da zraven mene ni bilo nobenega kontrolorja, sem se odločil iti do glavne ceste, kjer je bila policistka, ki je stala sredi ceste," je razkril in dodal, da je v njenem delu videl ples. "Pozabil sem, da imamo dogovorjeno večerjo, ko sem se vrnil, pa je bil že cel halo," je še razkril. Uradniki so namreč že klicali policijo in vojsko, misleč, da se je izgubil. Po razkritju je dodal še, da ni vse, kar je povezano s Severno Korejo, bavbav.

Umek in Jani Novak (Laibach) Damjan Žibert

Umek in Jani Novak (Laibach) Damjan Žibert

Umek in Jani Novak (Laibach) Damjan Žibert

Umek in Jani Novak (Laibach) Damjan Žibert

Umek in Jani Novak (Laibach) Damjan Žibert

Umek in Jani Novak (Laibach) Damjan Žibert













Laibach in Rammstein – kdo je komu inspiracija?

Ob koncu sta se dotaknila še večne teme vpliva Laibacha na skupino Rammstein. Umek je bil kritičen in je dejal, da mu gredo na jetra, ker meni, da so Laibach 'pokradli', Jani pa je bil bolj spravljiv in je pojasnil, da so Rammstein sami priznali inspiracijo. "Mi ne verjamemo v krajo znotraj glasbe," je poudaril in dodal: "Prej so bili nek nepomemben bend, ki je delal rock'n'roll. Ko so videli nas na nekih koncertih, so se vprašali, zakaj oni ne bi delali tega. Pozneje so priznali, da so bili inspirirani z Laibachom. Zares so vrhunski, spektakelski izdelek, tak tip glasbe pa ni za nas."

Jani Novak iz skupine Laibach je bil Umekov prvi gost. FOTO: Damjan Žibert

Spektakel Umek 5.0 se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.