Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Umek na svoj spektakel povabil tudi svojo varovanko Gajo Prestor

Ljubljana, 12. 05. 2026 07.00 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.A. T. D.
Gaja Prestor

Ne le Laibachov, Modrijanov in Raiven, Umek bo na svojem spektaklu Umek 5.0 (Ne)združljivo gostil tudi svojo varovanko Gajo Prestor. Gaja, ki jo slovenska javnost pozna kot pop umetnico in vplivnico, se že nekaj časa preizkuša za mešalno mizo, v novem POPkastu pa sta razkrila tudi nekaj skrivnosti iz glasbenega studia.

Uroš Umek je v zadnjem POPkastu serije (Ne)združljivo, ki jih pripravlja v podporo svojemu oktobrskemu spektaklu na Gospodarskem razstavišču, gostil svojo varovanko in kolegico Gajo Prestor, ki se na didžejski sceni uveljavlja pod imenom Estora. Pevko sicer številni poznajo kot vplivnico in pop ustvarjalko, a z vstopom na tehno sceno se želi Gaja pokazati še v drugi luči.

Težave z imenom, izpeljanim iz priimka

Čeprav je DJ Umek njen mentor in se dobro poznata, se 'fotr' slovenske tehno scene še ni navadil na pravilno izgovorjavo Gajinega imena. Zato se je tudi pri pogovoru zapletlo že takoj na začetku, saj je voditelj svojo gostjo napovedal narobe. A mu ni zamerila, saj je priznal, da se še vedno navaja na njeno novo umetniško ime. Gaja je pojasnila, da je ime Estora nastalo kot anagram njenega priimka Prestor, s katerim je želela ločiti svojo pop persono od surovejše, elektronske različice sebe. "Ko sem si na list napisala Gaja Prestor in začela obračati črke, je nastala Estora," je pojasnila glasbenica.

Umek je gostil Gajo Prestor.
Umek je gostil Gajo Prestor.
FOTO: Damjan Žibert

Od pridne Slovenke do ekstravagantne Estore na rave sceni

Gaja je v pogovoru odkrito spregovorila o pritisku, ki ga je čutila kot mlada pop ustvarjalka v Sloveniji. Poudarila je, da se je od nje vedno pričakovalo, da bo pridna Slovenka po meri staršev in družbe. "Vedno sem igrala vlogo, ki je ugajala družbi," je priznala. Elektronika ji je prinesla svobodo, ki je v pop svetu ni našla. "Estora je najbolj surov del mene, ki mi omogoča, da sem to, kar sem. Estora ne prosi za prostor, ampak si ga sama naredi," je dejala pevka in izpostavila, da v klubih ni obsojanja, kar ji omogoča, da se popolnoma sprosti in preda trenutku brez skrbi, ki vladajo zunaj plesišča.

Strogo mentorstvo in nevidni testi, ki jih je Gaja opravila bolje kot Umek

Umek je v pogovoru naslovil kritike, ki letijo na Gajo, češ da ji je bila kariera položena v naročje. Razkril je, da je morala glasbenica opraviti številne nevidne teste, preden se je odločil za sodelovanje z njo. "Ni bilo tako, da bi te moral iz nule naučiti. Imela si neko znanje, osnove, ritem in talent," je poudaril didžej. Pojasnil je, da je preizkusil njeno koordinacijo in glasbeni čut s posebnimi vajami, ki so mu dokazale, da si Estora zasluži priložnost. "Ti si naredila določene ritmične trike bolje kot jaz po 30 letih," je bil iskren. Kljub temu pa oba prejemata ogromno negativnih sporočil, saj marsikdo v DJ-industriji težko razume njen hiter vzpon na velike odre.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.

Kakšna izkušnja je bila za Gajo obisk prepoznavnega 'seks' kluba v tujini, zakaj se je včasih 'švercala' na vlaku in zakaj se je Umek sploh odločil sodelovati z njo? Kakšen je Uroš kot mentor in kaj bi se sam rad naučil od Gaje? Vse to sta se Umek in Estora pogovarjala v POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Umek Gaja Prestor elektronska glasba estora popkast pogovor umek 5.0 nezdružljivo
24ur.com Umek gostil Raiven: je tudi ona kdaj žurala na njegovo glasbo?
24ur.com Umek bo gostil Modrijane: Blaž Švab razkril, da so prestavili nastop
Moskisvet.com Tega o Luki Basiju niste vedeli
24ur.com DJ Umek se pripravlja na glasbeni spektakel
24ur.com Zagreb Music Festival bodo zaznamovala znana imena
24ur.com Žigan Krajnčan: Z zvokom v živo sem želel doseči elektronski zvok
24ur.com Melani Mekicar se bo z igralsko zasedbo serije Skrito v raju spoznala z oboževalci
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Bolečine v hrbtu? Odkrijte preproste načine za hitrejše olajšanje
Študija kaže, da umetna inteligenca daje 'problematične' zdravstvene nasvete v približno polovici primerov
Študija kaže, da umetna inteligenca daje 'problematične' zdravstvene nasvete v približno polovici primerov
Kako prepoznati in preprečiti nevarnosti poklicnega raka pri delu
Kako prepoznati in preprečiti nevarnosti poklicnega raka pri delu
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
cekin
Portal
Do plače še štirje dnevi, v denarnici pa le 10 evrov: kaj skuhati, da ne boste lačni – in ne boste zapravili več
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Ali ste med njimi? Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Ali ste med njimi? Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
moskisvet
Portal
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
Kaj naredi razliko pri peki na žaru? Več kot le ogenj
Kaj naredi razliko pri peki na žaru? Več kot le ogenj
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Slovence smo vprašali: to so 'grehi', ki najbolj jezijo partnerje
Slovence smo vprašali: to so 'grehi', ki najbolj jezijo partnerje
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
53 ptic v enem dnevu: največja napaka, ki jo ljudje naredimo ob najdbi mladiča
53 ptic v enem dnevu: največja napaka, ki jo ljudje naredimo ob najdbi mladiča
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Drzna igra
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699