Umek na svoj spektakel povabil tudi svojo varovanko Gajo Prestor

Uroš Umek je v zadnjem POPkastu serije (Ne)združljivo, ki jih pripravlja v podporo svojemu oktobrskemu spektaklu na Gospodarskem razstavišču, gostil svojo varovanko in kolegico Gajo Prestor, ki se na didžejski sceni uveljavlja pod imenom Estora. Pevko sicer številni poznajo kot vplivnico in pop ustvarjalko, a z vstopom na tehno sceno se želi Gaja pokazati še v drugi luči.

Težave z imenom, izpeljanim iz priimka

Čeprav je DJ Umek njen mentor in se dobro poznata, se 'fotr' slovenske tehno scene še ni navadil na pravilno izgovorjavo Gajinega imena. Zato se je tudi pri pogovoru zapletlo že takoj na začetku, saj je voditelj svojo gostjo napovedal narobe. A mu ni zamerila, saj je priznal, da se še vedno navaja na njeno novo umetniško ime. Gaja je pojasnila, da je ime Estora nastalo kot anagram njenega priimka Prestor, s katerim je želela ločiti svojo pop persono od surovejše, elektronske različice sebe. "Ko sem si na list napisala Gaja Prestor in začela obračati črke, je nastala Estora," je pojasnila glasbenica.

Umek je gostil Gajo Prestor. FOTO: Damjan Žibert

Od pridne Slovenke do ekstravagantne Estore na rave sceni

Gaja je v pogovoru odkrito spregovorila o pritisku, ki ga je čutila kot mlada pop ustvarjalka v Sloveniji. Poudarila je, da se je od nje vedno pričakovalo, da bo pridna Slovenka po meri staršev in družbe. "Vedno sem igrala vlogo, ki je ugajala družbi," je priznala. Elektronika ji je prinesla svobodo, ki je v pop svetu ni našla. "Estora je najbolj surov del mene, ki mi omogoča, da sem to, kar sem. Estora ne prosi za prostor, ampak si ga sama naredi," je dejala pevka in izpostavila, da v klubih ni obsojanja, kar ji omogoča, da se popolnoma sprosti in preda trenutku brez skrbi, ki vladajo zunaj plesišča.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

Gaja Prestor (Estora) in Umek Damjan Žibert

















Strogo mentorstvo in nevidni testi, ki jih je Gaja opravila bolje kot Umek

Umek je v pogovoru naslovil kritike, ki letijo na Gajo, češ da ji je bila kariera položena v naročje. Razkril je, da je morala glasbenica opraviti številne nevidne teste, preden se je odločil za sodelovanje z njo. "Ni bilo tako, da bi te moral iz nule naučiti. Imela si neko znanje, osnove, ritem in talent," je poudaril didžej. Pojasnil je, da je preizkusil njeno koordinacijo in glasbeni čut s posebnimi vajami, ki so mu dokazale, da si Estora zasluži priložnost. "Ti si naredila določene ritmične trike bolje kot jaz po 30 letih," je bil iskren. Kljub temu pa oba prejemata ogromno negativnih sporočil, saj marsikdo v DJ-industriji težko razume njen hiter vzpon na velike odre.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.