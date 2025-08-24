Svetli način
POP IN

Umrl je zvezdnik serije Sopranovi, prvič nastopil šele pri 60-ih

, 24. 08. 2025 19.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Zvezdnik serije Sopranovi Jerry Adler, veteran broadwayskega zakulisja, ki je v poznih letih postal igralec, je umrl v starosti 96 let.

Jerry Adler, ki je desetletja preživel v zakulisju znamenitih broadwayskih produkcij, preden se je v 60. letih posvetil igranju, je umrl v 96. letu starosti.

Med Adlerjevimi igralskimi zaslugami je serija Sopranovi, v kateri je vseh šest sezon igral svetovalca Tonyja Soprana Hesha Rabkina, in Dobra žena, kjer je igral odvetniškega partnerja Howarda Lymana. Toda preden je Adler sploh kdaj stopil pred filmsko ali televizijsko kamero, je imel za seboj 53 broadwayskih produkcij – vse v zakulisju, kjer je deloval kot odrski menedžer, producent ali režiser.

Umrl je Jerry Adler
Umrl je Jerry Adler FOTO: AP

Izhajal je iz zabavne družine z globokimi koreninami v judovskem in jidiš gledališču, kot je leta 2014 povedal za Jewish Ledger. Njegov oče, Philip Adler, je bil generalni direktor slavnega gledališča Group Theatre in broadwayskih produkcij, njegova sestrična Stella Adler pa je bila legendarna učiteljica igranja.

"Sem bitje nepotizma," je Adler leta 2015 povedal za TheaterMania. "Svojo prvo službo sem dobil na univerzi v Syracuseu in moj oče, generalni direktor Gentlemen Prefer Blondes, me je poklical ker je bilo prosto delovno mesto za pomočnika režiserja. Izostal sem od pouka."

Za Adlerja, ki je nekoč menil, da je "preveč neumen" za igranje, je bilo videti samega sebe na zaslonu nenavadno, vsaj sprva. V številnih intervjujih za različne medije je izrazil, kako nenavadno je bilo, da ga je javnost prepoznala po toliko letih dela v zakulisju.

