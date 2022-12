Umrla igralka Kirstie Alley

Z dvema emmyjema in zlatim globusom nagrajena igralka je nastopila v več komedijah, med drugim tudi v Glej, kdo se oglaša iz leta 1989 ob Johnu Travolti. Igrala je tudi tudi v serijah Veronica's Closet, Scream Queens, Sever in jug ter v filmu Zvezdne steze II: Khanov povratek in komediji Crkni, lepotica.

Njena otroka Lillie Price Stevenson in William True Stevenson sta na družbenem omrežju Twitter zapisala, da je njuna mama umrla za rakom, ki so ji ga odkrili nedavno. Dodala sta, da je imela veliko strast do življenja, otrok, vnukov in svojih živali ter veselje do ustvarjanja.

John Travolta pa se je od igralske kolegice poslovil na Instagramu, kjer je objavil njeno fotografijo iz mladosti, zraven pa zapisal, da je bil njun odnos poseben. "Ljubim te, Kirstie. Vem, da se bova nekoč spet srečala," je dodal.